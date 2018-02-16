25 советов, которые нужно запомнить всем хозяевам небольших квартир

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Небольшая квартира — не повод расстраиваться. Наоборот, с помощью наших советов вы можете превратить ее в уютное гнездышко, где найдется место для всего. Немного фантазии, подручные средства — и даже ваш котейка будет в восторге.

AdMe.ru собрал для вас наглядные советы, которые не только сохранят пространство вашей квартиры, но и украсят его.

1. Чтобы ваши украшения не путались между собой, сделайте ячейки для них

2. Уютное гнездышко может быть уставлено любимыми книгами и цветами, которые зададут крутую атмосферу

3. Оставить остывать утюжок на деревянной полочке теперь удобнее, а ватные палочки всегда под рукой

4. Обувь в одном месте и не мешает на проходе

5. Всего несколько строчек по обычной ткани — и готова отличная вешалка-органайзер для удобного хранения обуви

6. Биндеры и крючки разместят ваши специи самым удобным способом

7. Незаметная дверца с тайным шкафчиком для секретов хозяйки

8. Стильная небольшая кухня, где все вещи имеют свое место

9. Сковородки теперь занимают меньше места благодаря умной подставке, которую можно разместить даже под раковиной

10. Выдвижные подставки сэкономят место под кастрюли и сохранят их в отличном состоянии

11. Мочалочка, перчатки, тряпочки на кухне больше не будут «радовать глаз» ваших гостей благодаря выдвижному ящичку под раковиной

12. Дополнительное место на кухне никогда не бывает лишним

13. Магнитный держатель для бутылок освободит место на полочках в вашем холодильнике

14. Теперь вероятность наступить на детальку Lego и почувствовать боль всего мира станет гораздо меньше

15. Используйте рабочее место, только когда оно вам необходимо, в остальное время — можно спрятать

16. Боковые полочки визуально увеличат пространство в ванной комнате

17. Нишу, в которой стоит стиральная машинка, можно оборудовать вешалкой для сушки белья, а рядом поместится гладильная доска

18. Небольшая и очень уютная ванная выглядит именно так

19. Небольшой проем между стеной и стиральной машинкой можно заполнить полочкой с корзинками для сортировки белья

20. Гардеробная занимает много места? Достаточно обыграть высокие потолки и сделать так, чтобы вещи никогда не мялись

21. Пылесос, моющие средства и другие мелочи можно хранить в одном небольшом шкафчике

22. Небольшая ниша на лоджии не займет много места и поможет спрятать разные мелочи

23. Стол-картина и украсит вашу кухню, и сделает ее просторнее

24. Чтобы случайно не выдернуть провод от Хbox во время игры, подпишите все провода

25. А ваш питомец обзаведется 2-этажным дворцом, который не займет много места

Какие советы вам больше всего понравились? А что вы хотели бы применить у себя дома? Делитесь в комментариях.