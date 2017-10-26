24 пары, которые объявили бойкот скучному Хеллоуину

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Хеллоуин — отличный повод, чтобы дать волю фантазии и примерить самые невероятные образы. Особенно круто, если в этом начинании вас поддержит единомышленник и ваша вторая половинка по совместительству. AdMe.ru нашел 24 самых ярких и небанальных костюма для парочек, которые не любят скучать.

Мыло и мочалка созданы друг для друга

Этому далматинцу не повезло... Зато Круэлла счастлива

Питер Пэн и его тень

Обычная семья ленивцев. Вообще ничего особенного

Ты будешь космосом, детка! А я кем? А я тогда буду NASA

Бэтмен. Начало

— Дорогой, давай наденем костюм женской груди на этот Хеллоуин? — Конечно, милая!

Батарея почти села, и Wi-Fi не ловит... Просто чудовищная парочка

Очаровательный Пикачу

Кола и ром для идеального коктейля

А этих ребят просто не отличить от «оригиналов»

«Сияние». Альтернативная версия

Скорее, Док, мы опаздываем! Нам пора назад — в будущее

Костюмы «50 оттенков серого». Нет, в буквальном смысле 50 оттенков

Фанаты сериала «Теория Большого взрыва» обожают этих ребят

Слегка запикселированная семейка из Sims

Доктор Кто впечатлен новым образом ТАРДИС

Барби и Кен к Хеллоуину готовы

Живая картина «Американская готика»

Костюм печенек Оreo для самых сладких парочек

Поразительное сходство

Марио и Луиджи

Хочется повторить танец из «Криминального чтива», правда?