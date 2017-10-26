24 пары, которые объявили бойкот скучному Хеллоуину
Хеллоуин — отличный повод, чтобы дать волю фантазии и примерить самые невероятные образы. Особенно круто, если в этом начинании вас поддержит единомышленник и ваша вторая половинка по совместительству.
AdMe.ru нашел 24 самых ярких и небанальных костюма для парочек, которые не любят скучать.
Мыло и мочалка созданы друг для друга
Этому далматинцу не повезло... Зато Круэлла счастлива
Питер Пэн и его тень
Обычная семья ленивцев. Вообще ничего особенного
Ты будешь космосом, детка! А я кем? А я тогда буду NASA
Бэтмен. Начало
— Дорогой, давай наденем костюм женской груди на этот Хеллоуин?
— Конечно, милая!
Батарея почти села, и Wi-Fi не ловит... Просто чудовищная парочка
Очаровательный Пикачу
Кола и ром для идеального коктейля
А этих ребят просто не отличить от «оригиналов»
«Сияние». Альтернативная версия
Скорее, Док, мы опаздываем! Нам пора назад — в будущее
Костюмы «50 оттенков серого». Нет, в буквальном смысле 50 оттенков
Фанаты сериала «Теория Большого взрыва» обожают этих ребят
Слегка запикселированная семейка из Sims
Доктор Кто впечатлен новым образом ТАРДИС
Барби и Кен к Хеллоуину готовы
Живая картина «Американская готика»
Костюм печенек Оreo для самых сладких парочек
Поразительное сходство
Марио и Луиджи
Хочется повторить танец из «Криминального чтива», правда?
Кристофер Робин и ну очень милый Винни-Пух