24 примера рекламы, суровой и непредсказуемой, как зима в России

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вам встречалась упаковка семечек, «мытых в проточной артезианской воде»? А пустые рекламные листовки? Шедевры маркетинга, подобные этим, подстерегают нас повсюду, приковывают к себе внимание и поднимают настроение на весь день. Неизвестно, как оригинальность дизайнерских решений повлияла на продажи, но в памяти потребителей наверняка осталась надолго.

AdMe.ru нашел необычную отечественную рекламу, на которую невозможно смотреть спокойно. Она вызывает восхищение, недоумение или возмущение, но точно не оставляет равнодушным.

Так артезианская или проточная?

Рекламное агентство, которое умеет подать себя

Сервисный центр по ремонту компьютерной техники

Концептуальный плов для ценителей «Звездных войн»

Реклама бетона в Туле

«Новый хит» — ароматизированная подошва

Суровая бытовая реальность

Как продать бутылку воды дороже и отстроиться от конкурентов

И ведь не поспоришь

Когда пытаешься учесть интересы целевой аудитории

В любой непонятной ситуации можно использовать фото котика

И это не магазин детских товаров

Для самых ленивых

Когда пытаешься использовать преимущества местного рынка сырья

Философский подход к обыденности

Зато телефон видно

Технически автор прав

Пиццерия, которая умеет заинтриговать

Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирован

«Докторская» уже не та

П — позиционирование

Одна надпись — много смыслов

Кажется, перемудрили

Yota вывела рекламные листовки на новый уровень

Какую странную, смешную или до невозможности крутую рекламу видели вы в своем городе?