24 логотипа, которые не так просты, как кажется на первый взгляд

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Разработать логотип, который будет оставаться на протяжении многих лет актуальным и модным, — задача трудоемкая. Это искусство, которое оттачивают годами. В этой статье представлены логотипы, в которых идеально сочетаются все основные принципы их создания.

AdMe.ru собрал 24 работы, которые приводят в чувство восторга своей гениальностью, хотя и кажутся довольно простыми.

1. Велосипедный врач

2. Надежда = бесконечность

3. Волшебный мир украшений

4. Логотип городского бистро

5. Пропавший

6. Логотип ресторана «60 лоз»

7. Кажется, это очень уютный бар

8. Снаряжение для серфинга

9. Онлайн-шахматы

10. Уроки по вокалу

11. Спрятанное вино

12. Магазин музыкальных книг

13. Концепт логотипа для зубочисток

14. Логотип компании грузчиков

15. Музыкальный бар After Dark

16. Магазин скейтбордов «Храм скейтов»

17. Парикмахерская

18. Простой и милый код

19. Йога

20. Логотип ночного клуба

21. Французский завтрак

22. Любовные игры

23. Необычное кинопроизводство

24. Таколеон

Какой логотип вы бы выделили? Нам очень понравились те, что под №№ 1, 8 и 14.