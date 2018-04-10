25 небанальных татуировок, которые изменят ваше мнение об этом виде искусства
Тату — очень распространенный в современном мире способ самовыражения, который, к сожалению, в большинстве случаев не блещет оригинальностью. Мы перекопали весь интернет и, отфильтровав однотипные иероглифы, цветочки, сердечки и звездочки, нашли для вас самые необычные тату. Вполне возможно, что после просмотра этой статьи у вас не появится желания тут же побежать в тату-салон, но прилив вдохновения мы вам гарантируем.
AdMe.ru собрал 25 фотографий татуировок, которые придумали люди творческие, креативные и просто те, кто любит свою работу. Наслаждайтесь!
Чеширский Кот, который становится полностью виден только в ультрафиолете
Энтропия этого тату увеличивается с каждым штрихом
«Энтропия».
Я и мой ручной динозавр
Простое тату с сильнейшим посылом
«Я сделал татуировку вокруг своей руки, чтобы всегда помнить о годе, который я провел, путешествуя по миру»
Поцелуй
Все семейство Симпсонов в одной картинке
Татуировка для поклонников «Звездных войн»
Водолаз и космонавт
Радужная пыль
Слон в стиле Дали
Очень соблазнительная татуировка
Цветочные фазы Луны
Крутое кресло!
Тонко, непошло, эротично — редкое сочетание для тату
«Мое секретное тату в виде созвездия Орион»
Анатомическое сердечко
«Мои родители теперь всегда со мной»
Стильно. Вот просто стильно — и точка
Сотворение Адама
Межгалактическая погоня
Весь видимый спектр света
Тату настоящего киномана: символ из фильма «Прибытие»
Патронус!
Невозможно не улыбнуться, глядя на это тату
А у вас или ваших знакомых есть оригинальные татуировки?
Фото на превью TheMexicanJuan / reddit