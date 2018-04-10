25 небанальных татуировок, которые изменят ваше мнение об этом виде искусства

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Тату — очень распространенный в современном мире способ самовыражения, который, к сожалению, в большинстве случаев не блещет оригинальностью. Мы перекопали весь интернет и, отфильтровав однотипные иероглифы, цветочки, сердечки и звездочки, нашли для вас самые необычные тату. Вполне возможно, что после просмотра этой статьи у вас не появится желания тут же побежать в тату-салон, но прилив вдохновения мы вам гарантируем.

AdMe.ru собрал 25 фотографий татуировок, которые придумали люди творческие, креативные и просто те, кто любит свою работу. Наслаждайтесь!

Чеширский Кот, который становится полностью виден только в ультрафиолете

Энтропия этого тату увеличивается с каждым штрихом

«Энтропия».

Я и мой ручной динозавр

Простое тату с сильнейшим посылом

«Я сделал татуировку вокруг своей руки, чтобы всегда помнить о годе, который я провел, путешествуя по миру»

Поцелуй

Все семейство Симпсонов в одной картинке

Татуировка для поклонников «Звездных войн»

Водолаз и космонавт

Радужная пыль

Слон в стиле Дали

Очень соблазнительная татуировка

Цветочные фазы Луны

Крутое кресло!

Тонко, непошло, эротично — редкое сочетание для тату

«Мое секретное тату в виде созвездия Орион»

Анатомическое сердечко

«Мои родители теперь всегда со мной»

Стильно. Вот просто стильно — и точка

Сотворение Адама

Межгалактическая погоня

Весь видимый спектр света

Тату настоящего киномана: символ из фильма «Прибытие»

Патронус!

Невозможно не улыбнуться, глядя на это тату

А у вас или ваших знакомых есть оригинальные татуировки?