Гены или пластика: 24 фото знаменитых красавиц в детстве

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Невозможно спорить, что наше время достойно называться эпохой пластической хирургии: соцсети пестрят одинаковыми лицами, созданными по одному образцу. Именно поэтому каждая знаменитая красавица, не уличенная в походе к пластическому хирургу, ценится на вес золота. Мы в AdMe.ru решили сравнить детские фото известных моделей и актрис, чтобы посмотреть, естественна ли их красота или творение рук мастеров «скальпеля и ножниц».

Ирина Шейк

Русская красавица, покорившая сердце голливудского актера Брэдли Купера, не стесняется своих детских фото, а также с удовольствием показывает свою маму и сестру. А все потому, что в семье Шайхлисламовых все невероятно красивые.

Меган Маркл

34-летняя американская актриса и модель обратила на себя внимание всего мира, согласившись выйти за одного из самых завидных холостяков — британского принца Гарри. Судя по ее детским фото, Меган вполне устраивает та внешность, которой ее наделили родители.

Джиджи Хадид

Кажется, всемирно известная модель и обладательница титула женщины года по версии журнала Glamour совсем не изменилась со времен своего детства. По крайней мере пухлые губы и выразительный взгляд — это то, чем наградила Джиджи природа.

Белла Хадид

Младшая сестра Джиджи и одна из самых востребованных моделей мира, вокруг внешности которой не утихают споры. Кто-то утверждает, что все ее лицо — результат работы пластических хирургов, а поклонники возражают, что детские фото Беллы доказывают обратное. Как бы то ни было, младшая Хадид получает многомиллионные контракты и работает с ведущими домами моды, а споры только подогревают интерес.

Бар Рафаэли

Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо, израильская топ-модель Бар Рафаэли не дает ни малейшего шанса усомниться в ее природной красоте. И все это благодаря тому, что вся ее жизнь, начиная с 8-месячного возраста, проходит под объективами камер. Да и зачем улучшать то, что и так совершенно?

Бехати Принслу

Простая намибийская девчонка, ставшая ангелом Victoria’s Secret и женой солиста Maroon 5 Адама Левина, ничуть не смущается слегка оттопыренных ушей. Больше того, она сделала их своей отличительной особенностью. Так что пластический хирург — это не ее история.

Эльза Хоск

Шведская модель и одна из ангелов Victoria’s Secret обладает весьма своеобразной внешностью. Но, похоже, пластический хирург тут ни при чем.

Жизель Бюндхен

Одна из самых успешных моделей мира бразильянка Жизель славится своими невероятно длинными ногами. И судя по ее детским фото, красота бывшего ангела Victoria’s Secret абсолютно естественна.

Кейт Мосс

Наверное, нет того, кто бы ничего не слышал об этой скандальной модели 1990-х и 2000-х. Но, несмотря на немодельный рост и весьма своеобразную внешность, Кейт стала символом целого поколения. Похоже, что такую головокружительную карьеру ей удалось сделать благодаря природной привлекательности. Ну, может, еще немного везению.

Шакира

Талантливая певица и танцовщица Шакира сменила от природы темные кудри на яркий блонд и, похоже, остановилась на этом. По крайней мере на детских фото вполне можно узнать колумбийскую красавицу.

Лили Олдридж

Ангел Victoria’s Secret и жена лидера рок-группы Kings of Leon Калеба Фоллоуилла Лили Олдридж обладает не только идеальной фигурой, но и невероятно выразительными глазами. Думаем, что вносить правки в такую внешность просто не имеет смысла.

Алессандра Амбросио

Бессменная модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио также может похвастаться великолепными природными данными, которым не требуется помощь пластических хирургов.

Миранда Керр

Австралийская супермодель и бывшая жена Орландо Блума, кажется, с детства совсем не изменилась: та же обаятельная улыбка и выразительные глаза. Именно эти качества помогли ей стать одной из самых узнаваемых моделей.

Кейт Бекинсейл

Тайная фантазия многих мужчин, прекрасная вампирша из «Другого мира» часто подвергается детальному разбору на предмет пластики. Сама Кейт никак не комментирует эти нападки и продолжает свою успешную кинокарьеру.

Кэндис Сванепул

Еще одна модель, которую связывают многолетние отношения с брендом Victoria’s Secret. Однако Кэндис имеет многомиллионные контракты также с самыми известными мировыми брендами. Думаем, что детские фото голубоглазой красавицы доказывают, что внешность — результат выигрыша в генетическую лотерею.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Пухлые губы и высокие скулы невозможно не заметить даже в самом юном возрасте. А если прибавить отличную фигуру, то можно с уверенностью сказать, что Роузи естественно прекрасна. Повезло же Стейтему!

Карли Клосс

Одна из самых востребованных моделей мира, спортсменка и танцовщица Карли Клосс максимально использует то, чем наградила ее природа. Неудивительно, что многие, например Тайра Бэнкс, называют Клосс лучшей моделью современности.

Кирстен Данст

Кирстен — одна из тех актрис, которые буквально росли на наших глазах. И все потому, что уже в детстве она снялась в таких фильмах, которые с увлечением будут смотреть даже наши дети (взять хотя бы «Джуманджи»). Может быть, с возрастом изменился взгляд, но, похоже, это все, что поменялось в той симпатичной девочке, которой повезло сняться с Брэдом Питтом в 12-летнем возрасте.

Кара Делевинь

Стремительно ворвавшаяся на модный олимп британка занимает 5-е место в рейтинге супермоделей мира. Она не боится меняться, но при этом сохраняет свою индивидуальность. А если тебя обожает Карл Лагерфельд, то зачем может понадобиться пластический хирург?

Даутцен Крус

Ангельская внешность этой нидерландской модели знакома практически каждому. Она снимается в рекламе, выходит на подиум, а недавно попробовала себя в качестве актрисы в фильме «Чудо-женщина». И все ее детские фото говорят о том, что улучшение внешности искусственным путем — это не ее случай.

Лив Тайлер

Истинная эльфийка Лив Тайлер не стесняется выкладывать детские фото на своих страницах в соцсетях и, похоже, совсем не переживает из-за каких-то там несовершенств. А мы любим ее за всех классных киногероинь, а больше всего за клип на песню Crazy группы Aerosmith.

Синди Кроуфорд

Одна из величайших супермоделей всех времен в детстве была такой же красивой, как и сейчас. Замечена ли она в обращении к пластическим хирургам? Этого никто не знает, зато все помнят видеокассеты, где Синди Кроуфорд показывала всем женщинам Земли, как держать себя в форме, не тратя деньги на тренажерный зал.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес не скрывает, что много сил тратит на поддержание своего тела и лица в прекрасной форме. Но по поводу обращений к пластическим хирургам не дает никаких комментариев. Остается только гадать, можно ли выглядеть настолько хорошо в 48 лет, не прибегая к пластике.

Анджелина Джоли

Здесь комментарии излишни, поскольку поклонники и ненавистники этой во многом скандальной актрисы, режиссера и посла ООН всегда найдут аргументы за и против пластики. Но Анджелине можно простить все за ее великолепную Лару Крофт.