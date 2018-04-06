23 провала дизайнеров, которые хотели как лучше, но что-то пошло не так

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Дизайнеры — люди творческие и частенько имеют свой взгляд на то, как нужно реализовывать идею заказчика. Видимо, именно так появляются шедевры, от которых хочется то ли смеяться, то ли плакать. В общем, смотрите сами.

AdMe.ru собрал 23 дизайнерских решения, на которые человеку с нормальным восприятием мира больно смотреть.

Посуда с муравьями. Аппетит убивает напрочь

Как вам вход в душевую, шириной с ботинок?

Раскраска для детей в честь Пасхи

Кран, который работает наоборот

Экстремальный спуск

«О, спасибо, что на месте, где должна быть еще одна жвачка, вы сделали выпуклый захват, который не работает»

Фоторобот преступника, которого ищет полиция английского графства Уорикшир

Теперь Спанч Боб будет являться ко мне в кошмарах

Рекламный плакат, мимо которого не пройдешь спокойно

Кружочек на ползунке громкости не центрирован. Мелочь, а неприятно

Так-с, а куда что кидать?

«Пластик. Бумага и пищевые отходы. Жестяные банки».

«В моем учебнике можно посмотреть видео. А, нет»

Ладно, про размер суши промолчим, но для чего здесь прифотошоплена урна?

Лестница в небо? Нет, в потолок

Очень странный логотип

У кого-то точно руки не из того места растут

Где у этого бокала ручка?

«Скорая помощь».

Который сейчас час? 4:30 или 4:33?

Комментарии излишни

Такая хитрость, похоже, уже норма для всех производителей

И вот зачем они 4 несчастных кусочка копченого лосося помещают в такую большую упаковку?

Какой-то взрыв мозга