23 примера того, что для обновления интерьера не нужно много денег

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Вряд ли среди нас много любителей ремонта, но при этом время от времени всем хочется как-то освежить обстановку. В таком случае на помощь приходят новые лампы, тумбочки, коврики или чайники. К тому же изменение некоторых деталей не требует больших финансовых вложений. Дизайнеры регулярно предлагают новый декор для интерьера, однако, несмотря на модные тренды, иногда так хорошо вернуться к чему-то винтажному.

Мы в AdMe.ru любим нестандартные вещи, которые делают интерьер еще круче, поэтому ловим ауру вдохновения тех, кому удалось найти настоящее сокровище для дома.

«Я смастерила этот стол из деталей Lego»

«Наконец доделала лежанку для своих котов. Пигги она очень даже приглянулась»

«У моего друга есть удивительная старая плита»

Лежа на таком диване, можно легко перенестись в Викторианскую эпоху

«В 70-е папа купил стереосистему. Я заменил всю электронику, так как проигрыватель не работал, а также добавил Bluetooth»

«Нашел этот фантастический желтый торшер всего за $ 2. Такая забавная штука»

«Получил сегодня это датское кресло из тикового дерева. Не могу найти никаких лейблов дизайнера. Но оно потрясающее»

«Недавно нашел этих латунных красавиц на электронной торговой площадке. Я в восторге от них»

«Просто хотел поделиться одной из своих любимых находок. Стенка из розового дерева, почти в идеальном состоянии»

На таком кресле хочется закутаться в плед и читать книги долгими зимними вечерами

Этот шкаф точно может стать проходом в Нарнию

«Стол из розового дерева с перламутровой инкрустацией. Обошелся мне в $ 450»

Серебряная банка с урановым стеклом для маринованных овощей

«Найден под дождем в куче мусора в комиссионном магазине. Отремонтировал его, и теперь его дом в моей гостиной»

«В детской будет стоять вот такой славный плетеный зверь, который обошелся мне всего в $ 60»

«Брат моей жены подарил мне этот вентилятор после того, как я сказал, что 2 его вентилятора очень крутые»

Ни одна современная лампа не сравнится с этой парочкой

Идеальный диван для семейного просмотра фильмов

«Тумба, которую мой дедушка в возрасте 14 лет сделал для своей мамы в конце 40-х годов. Я покрасил ее краской трех или четырех разных цветов и добавил ножки»

«Мне потребовались годы, чтобы найти плиту этой модели, и еще больше, чтобы найти хорошо сохранившийся экземпляр»

«Наконец-то отыскал холодильник своей мечты»

«Стол и стулья из мусорного бака у нашего дома! Немного потертые, но зато бесплатно»

«После разрыва с парнем мне попался стул в стиле шинуазри, сидя на котором чувствую себя величественно»

«Я использовала его, когда работала удаленно дома, и он до сих пор выглядит великолепно».