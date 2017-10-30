Я даже не знал, что мечтал об этих 22 вещах, пока не увидел их

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Каждому человеку хочется окружить себя прекрасным даже в мелочах. Современные дизайнеры стремятся удовлетворять такие желания сполна. AdMe.ru собрал 22 примера крутых дизайнерских решений, которые могут вас покорить.

Идеальное кресло для книголюбов

Уютный уличный диванчик

Кровать, на которой можно загорать

Лестница с необычными ступеньками

Обеденный стол в саду

Раковина в виде спирали

Нужные для блюд травы прямо на кухне

Камин вместо журнального столика

Действительно удобный матрас для бассейна

Кровать со спинками из дерева с подсветкой

Ванна, вырезанная из дерева

Деревянная лампа с акриловым стеклом

Необычный стол

Зеркало с участком, который никогда не запотевает

Подставка для любителей почитать в ванне

Спальное место в машине

Ночник, который днем поглощает солнечный свет, а ночью его отдает

«Лунные» лампы

Диванная подставка для напитков

Джакузи с удобным креслом

Стул, на котором могут сидеть и взрослые и маленькие дети

Елочные игрушки с виски, джином и водкой