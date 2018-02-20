22 вещи, которые сегодня же должны появиться на каждом углу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже в самом современном мегаполисе порой отчаянно не хватает мелочей, которые могли бы облегчить жизнь. Например, кнопки, продлевающей зеленый сигнал светофора, или особой разметки для идеальной парковки. Мы уверены, что, посмотрев на вещи из нашей подборки, вы непременно захотите, чтобы они появились везде.

AdMe.ru нашел 22 примера того, как технический прогресс, продуманный дизайн или просто забота о ближнем способны изменять нашу жизнь к лучшему.

Отель в Гонконге предоставляет своим гостям смартфон для бесплатных звонков на все время, пока они остаются в городе

На этой подземной стоянке разделительные линии рисуют еще и на стене, что значительно облегчает парковку

Бесплатные лейкопластыри в университете

Стул в ресторане на горнолыжном курорте с отделением для шлема и перчаток

При помощи этого знака лифт в офисном здании в Токио предупреждает посетителей о том, что на улице идет дождь

В этом аэропорту есть автомат, который учит оказывать первую помощь

Автомат с едой для животных

Бесплатная станция для зарядки смартфонов в торговом центре

Еще одна станция зарядки гаджетов, но здесь вам придется крутить педали для выработки электричества

Эта кнопка не только включает зеленый сигнал светофора, но и может продлить его для тех, кто не способен быстро передвигаться

Автомат по продаже и обналичиванию биткойнов

На этой коробке с томатами размещены фото и имя человека, который их собрал

Телефон доверия на мосту. Возможно, он заставит передумать тех, кто пришел туда свести счеты с жизнью

Посудомоечная машина проецирует оставшееся время мытья посуды

Ресторан в Италии предлагает своим посетителям одноразовые зубные щетки с пастой

Кнопка спасения для тех, кто заблудился в пустыне

Карнизы в этом отеле спроектированы так, что ни один луч света не проникнет между занавесками

На простыне отмечены длинные и короткие стороны, что облегчает ее надевание на матрас

Особая дверь для кошек

Ледяная полоса на барной стойке позволяет напиткам всегда оставаться холодными

Эмиграционный офис в Корее предлагает своим посетителям очки, если им плохо виден текст в заполняемых формах

Вагон для детей в швейцарском поезде