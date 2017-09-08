22 скульптуры, которые пугают и завораживают одновременно

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Скульптура — один из самых прекрасных видов изобразительного искусства, который восхищает и заставляет людей задумываться о красоте и хрупкости нашего мира с самых древних времен. AdMe.ru собрал для вас прекрасные творения скульпторов со всего мира, от которых вы не сможете оторвать взгляда. Мы не смогли.

«Поцелуй смерти», Барселона, Испания

«Поцелуй смерти» — скульптура, установленная на могиле молодого человека, умершего в 30-х годах прошлого века. Об ее авторстве до сих пор идут споры. По одной из легенд, скульптура вдохновила Ингмара Бергмана на фильм «Седьмая печать».

«Голубой мустанг», Денвер, США

«Голубой мустанг», которого за устрашающий вид прозвали Блюцифером, — статуя по-настоящему опасная. Адский конь убил своего создателя Луиса Хименеса: во время транспортировки у статуи отвалилась голова и повредила скульптору бедренную артерию.

«Истина», Илфракомб, Великобритания

20-метровая статуя беременной женщины работы Дэмьена Херста украшает прибрежный английский курорт. Если смотреть на статую слева, то в ней, помимо наготы, нет ничего необычного. А вот правая сторона статуи сделана так, что можно видеть ребенка в ее чреве, внутренние органы и оголенные мышцы.

Парк скульптур «Путь Виктории», Уиклоу, Ирландия

Идея создания парка пришла к Виктору Лангхельду после возвращения из Индии, где он занимался духовными поисками. По замыслу Лангхельда, все эти навевающие ужас скульптуры должны заставить человека задуматься о своей жизни и истинном предназначении.

«Младенцы», Прага, Чехия

Скульптуры Давиды Черни, изображающие гигантских младенцев без лиц, не только «ползут» по пражской телевизионной башне, но и украшают (или «устрашают») столичный парк Кампа.

«Плащ совести», Зальцбург, Австрия

Скульптура «Плащ совести», олицетворяющая собой образ Командора, убившего Дона Жуана, установлена у южного входа Зальцбургского собора. Примечательно, что у скульптуры есть много «близнецов», установленных в разных городах Европы.

«Перевернутый конь», Прага, Чехия

И снова творение Давида Черни — на сей раз памятник, задуманный как пародия на стоящее в центре Праги конное изваяние Святого Вацлава. Изначально памятник разместили на той же площади, что и оригинал, но позже перенесли под потолок торгового пассажа «Люцерна».

«Висящий мальчик», Гент, Бельгия

К сожалению, узнать, кто создал эту мрачную и очень необычную скульптуру, висящую на стене одного из домов бельгийского Гента, не удалось. Впрочем, от этого она становится еще более загадочной и пугающей.

Скульптуры кладбища Стальено, Генуя, Италия

Генуэзское кладбище Стальено существует с середины XIX века — первое захоронение здесь состоялось в 1851 году. Стальено получило широкую известность благодаря скульптурам, установленным на местах погребений.

Скульптуры кладбища Реколета, Буэнос-Айрес, Аргентина

Самое знаменитое аргентинское кладбище ведет свою историю с 1-й половины XVIII века. Здесь похоронены многие известные люди Аргентины, а некоторые памятники представляют собой настоящие произведения искусства.

«Подвешенный человек», Прага, Чехия

Еще одно творение Давида Черни, изображающее Зигмунда Фрейда, висящего на балке, закрепленной на крыше дома. Скульптура получилась настолько удачной, что побывала на «гастролях» в Чикаго и Лондоне. Забавно, что многие туристы принимают фигуру за скульптурное изображение Ленина.

Скульптуры кладбища Хайгейт, Лондон, Великобритания

Хайгейтское кладбище — одно из самых «легендарных» в Лондоне. По слухам, в 70-х годах прошлого века здесь промышляли настоящие вампиры, а одна из могил принадлежит самому Джеку-потрошителю.

Скульптуры кладбища Пер-Лашез, Париж, Франция

Пер-Лашез, или Восточное кладбище, — место, где нашли покой многие знаменитые люди, включая Оскара Уайльда, Оноре де Бальзака и Фредерика Шопена. Большая часть памятников здесь — настоящие шедевры скульптуры, поэтому на Пер-Лашез всегда много туристов и самих парижан.

Святой Варфоломей, Милан, Италия

Если смотреть на статую Святого Варфоломея издалека, в ней нет ничего необычного. Но если подойти поближе, становится понятно, что накидка на обнаженном теле вовсе не одежда, а его собственная кожа.

Монументальное кладбище, Милан, Италия

Когда-то погребение на Монументальном кладбище было доступно только богатым людям, на могилах которых устанавливали по-настоящему роскошные памятники. Сегодня кладбище — настоящий музей под открытым небом, по которому можно отследить, как развивалось искусство скульптуры последние полтора века.

Бонус: Ла Паскуалита

В 1930 году в витрине одного из магазинов мексиканского городка Чиуауа появился необычный манекен, похожий на настоящую девушку. Практически сразу по городу поползли слухи о том, что за стеклом находится забальзамированный труп дочери хозяина магазина, которая умерла незадолго до своей свадьбы. Впрочем, какое-то время спустя власти города проверили легенду и установили, что Ла Паскуалита сделана из воска и пластика. Однако слухи о том, что в витрине стоит настоящий труп невесты, живы и поныне.