22 мощные дизайнерские идеи, которые способны изменить город до неузнаваемости

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Каждый, кто живет в городе, большом или маленьком, знает, что иногда он проверяет нас на прочность. Хотя одни проблемы сложнее решить, чем другие, дизайнеры неустанно используют свой креативный гений, чтобы улучшать общественные пространства. Они принимают во внимание потребности людей, чтобы найти самое эффективное, экономически выгодное решение.

AdMe.ru собрал несколько примеров продуманного дизайна, который точно сделает жизнь в мегаполисе намного проще. К концу статьи создатели этих элементов городской среды станут вашими личными героями.

1. Умный пешеходный переход, который предупреждает пешеходов и водителей в плохую погоду и темное время суток

2. Разбрызгиватели воды предотвращают загрязнение дорог

3. Библиотека в автобусе сделает ваши ежедневные поездки не такими скучными

4. На скоростном шоссе сделали специальную полосу для беспроводной подзарядки электромобилей

5. Этот спиральный спуск — альтернатива эскалатору, потому что взрослые иногда тоже хотят почувствовать себя детьми

6. Яркие светодиодные скамейки раскрасят любые скучные окрестности

7. «В начальной школе по соседству установили такую штуку, чтобы парковать самокаты»

8. Локеры для зонтов — чтобы вам не пришлось мокнуть под дождем по пути домой

9. 3D-принты на полу в общественном транспорте сделают поездку немного веселее

10. Больше не надо думать, как убить время на остановке: качайтесь на качелях!

11. В кресле-качалке, работающем на солнечной батарее, можно не только расслабиться, но и зарядить электронное устройство

12. Благодаря эскалатору для велосипедов в Норвегии вам больше не придется карабкаться в гору на велосипеде

13. Лампочки, установленные в туалете, сообщают, какая кабинка свободна

14. Такие краны с фильтрами для наполнения бутылок водой доступны бесплатно для всех горожан

15. На этом поезде есть специальная платформа для велосипедов, чтобы они не занимали место внутри вагона

16. С такими лифтами вы никогда не забудете, на каком этаже припарковались

Надпись на дверях лифта: «Помните».

17. Автобус с USB-слотом в каждом сиденье — мечта, ставшая реальностью

18. «Фонтанчиками для воды в моем районе могут пользоваться и собаки»

19. Морская черепаха на полу этой карусели предназначена специально для детей с ограниченными физическими возможностями

20. На этом паркинге между местами для машин установлены мягкие барьеры, чтобы люди не поцарапали машины друг друга

21. В пригородном поезде установили специальное место для детей, чтобы родители могли занять их во время поездки

22. Гигантские шляпы вместо зонтиков для тех, кто решился насладиться морским пейзажем