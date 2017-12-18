22 крутых изобретения, в которых мы нуждались очень давно, и вот наконец свершилось
Мы живем в прекрасное время, когда технический прогресс тщательно помогает нам и упрощает нашу жизнь. Десятки изобретений появляются в мире каждый день, и многие из них можно назвать настоящими шедеврами инженерной мысли.
Мы в AdMe.ru восхищаемся теми, кто создает по-настоящему умные вещи, и показываем лучшие предметы, которые всем нам стоит немедленно приобрести.
1. Простое изобретение, которое заставит вашего песика всегда смотреть в камеру
2. Ремень, который всегда поддержит и подержит вашу бутылочку
3. Полка для приятного времяпрепровождения в ванной
4. Ножницы с лазером, которые сами проводят четкую линию для разреза
5. Тарелка с отделениями для соусов и заправок
6. Держатель для лака
7. Крутая подставка под половник — словно только что достали его из наваристого борща
8. Выдавливатель для зубной пасты
9. Устройство для удаления хвостиков клубники
10. Когда нет карманов: шлепанцы с потайным кармашком
11. Держатель для бутылок с соусами «вверх ногами»: больше не нужно каждый раз трясти кетчуп и стучать по дну
12. Приспособление для очищения очков
13. Ступеньки к дивану для маленьких питомцев
14. Устройство для подзарядки одного телефона от другого: теперь есть возможность украсть немного энергии у друга
15. Подсветка для унитаза, чтобы не зажигать верхний свет
16. Для мытья лап после прогулки
17. Специальный нож для истинных фанатов «Нутеллы»: с таким ничего не останется на дне банки
18. И еще одно приспособление для «Нутеллы» из силикона: именно так мы в детстве мечтали есть эту пасту
19. Совок с очистителем ворса метлы
20. Кухонный секач для салата в каратэ-стиле
21. Тарелка на палец
22. Ножницы для пиццы
А каких крутых приспособлений не хватает вам для комфортной жизни? Напишите об этом, вдруг изобретатели вдохновятся.
Фото на превью wmf