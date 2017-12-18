22 крутых изобретения, в которых мы нуждались очень давно, и вот наконец свершилось

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Мы живем в прекрасное время, когда технический прогресс тщательно помогает нам и упрощает нашу жизнь. Десятки изобретений появляются в мире каждый день, и многие из них можно назвать настоящими шедеврами инженерной мысли. Мы в AdMe.ru восхищаемся теми, кто создает по-настоящему умные вещи, и показываем лучшие предметы, которые всем нам стоит немедленно приобрести.

1. Простое изобретение, которое заставит вашего песика всегда смотреть в камеру

2. Ремень, который всегда поддержит и подержит вашу бутылочку

3. Полка для приятного времяпрепровождения в ванной

4. Ножницы с лазером, которые сами проводят четкую линию для разреза

5. Тарелка с отделениями для соусов и заправок

6. Держатель для лака

7. Крутая подставка под половник — словно только что достали его из наваристого борща

8. Выдавливатель для зубной пасты

9. Устройство для удаления хвостиков клубники

10. Когда нет карманов: шлепанцы с потайным кармашком

11. Держатель для бутылок с соусами «вверх ногами»: больше не нужно каждый раз трясти кетчуп и стучать по дну

12. Приспособление для очищения очков

13. Ступеньки к дивану для маленьких питомцев

14. Устройство для подзарядки одного телефона от другого: теперь есть возможность украсть немного энергии у друга

15. Подсветка для унитаза, чтобы не зажигать верхний свет

16. Для мытья лап после прогулки

17. Специальный нож для истинных фанатов «Нутеллы»: с таким ничего не останется на дне банки

18. И еще одно приспособление для «Нутеллы» из силикона: именно так мы в детстве мечтали есть эту пасту

19. Совок с очистителем ворса метлы

20. Кухонный секач для салата в каратэ-стиле

21. Тарелка на палец

22. Ножницы для пиццы

А каких крутых приспособлений не хватает вам для комфортной жизни? Напишите об этом, вдруг изобретатели вдохновятся.