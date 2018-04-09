22 дизайнера, которые в этом месяце точно останутся без премии

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Дизайнеров хлебом не корми — дай чего-нибудь разработать да усовершенствовать. И иногда эти муки творчества выливаются в настоящие страдания для тех, кто пользуется потом этими «шедеврами». Предлагаем вам познакомиться с фотографиями интернет-пользователей, которым повезло увидеть настоящий дизайнерский крах.

AdMe.ru собрал для вас 22 фотографии с дизайнерскими решениями, которые вряд ли кто-то оценит положительно.

Эта разделочная доска имеет специальный желоб, куда должна при нарезке стекать жидкость от продуктов. Но это странное отверстие полностью отменяет эту опцию

Волосатая лампа?

Лицо должно быть непременно посередине

Часы для настоящих гигантов

Обморок перфекционистам обеспечен

Те, кто считает, что на парковке никогда нет свободных мест, посмотрите-ка на это. Шах и мат!

Смотреть больно

«Мой учебный сайт считает, что желтый сигнал светофора находится внизу»

Или матрешки что-то задумали, или художник очень устал

А это как вообще?

Да, это выключатель на потолке

Мне кажется, я больше не смогу чистить зубы

На кухне в моей новой квартире

Мыло не добыть

У этого карандаша два ластика. Только я уже сомневаюсь, что это карандаш

Серьезно?!

Для тех, кто шьет такое, должен быть отдельный котел в аду

Чтобы попасть в туалет или выйти из него, надо еще исхитриться

Красота кругом, только ударение поставить

В этой гостинице окно внутри душевой кабины

Когда не было под рукой линейки

«Око за око, зуб за зуб». Стоп, что?!

А какие примеры горе-дизайна видели вы?