22 девушки, которые хотели в день своей свадьбы сразить всех наповал, поэтому пошли к визажисту Арберу Бытыки

Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) — визажист из Косово, который специализируется на свадебном макияже. Этот мужчина умеет изменять образ девушек практически до неузнаваемости и превращает милых принцесс в настоящих королев.

Мы в AdMe.ru находимся под впечатлением от работ Арбера. А что вы думаете о таких трансформациях?

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Была принцессой, стала королевой.