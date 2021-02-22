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22 девушки, которые хотели в день своей свадьбы сразить всех наповал, поэтому пошли к визажисту Арберу Бытыки

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Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) — визажист из Косово, который специализируется на свадебном макияже. Этот мужчина умеет изменять образ девушек практически до неузнаваемости и превращает милых принцесс в настоящих королев.

Мы в AdMe.ru находимся под впечатлением от работ Арбера. А что вы думаете о таких трансформациях?

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Была принцессой, стала королевой.

Вопрос к читательницам AdMe.ru: вы хотели бы, чтобы вашим свадебным визажистом стал Арбер Бытыки? Или все-таки предпочитаете более естественный и легкий макияж?

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