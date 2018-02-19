22 человека, которые не парятся и вам не советуют
Тонкое искусство пофигизма — непростая наука, овладеть которой удалось не каждому. Но, к счастью, есть множество мастеров в этой области, которые когда-нибудь обязательно научат всех нас перестать волноваться по пустякам.
AdMe.ru в очередной раз убеждается: если лень и раздолбайство не двигатель прогресса, то как минимум отличный повод улыбнуться.
Закрылся на ключ
Ресторан, в котором не любят мыть тарелки
Когда микрофон на джойстике сломался, а твоя команда нуждается в тебе как никогда
Два крана по цене одного
Когда находчивость и лень побеждают все преграды
Наконец-то как новенькая
Все предельно логично
«От себя». Если не помогает, то попробуйте «На себя». Если не помогает, значит, мы закрыты.
Недорогая и качественная установка дверей
«Как вы и просили, босс: повесил диспенсер для мыла над второй раковиной»
«Продаю Iphone 6s Plus вот такого размера. В кадр не попал: делал эту фотографию. Цена $ 340»
Короче говоря, победила дружба!
Как на самом деле нужно чинить часы
«У нас тут ничего не работает. Интересно почему?»
Щеколда нового поколения
В этом кафе явно не заморачивались с дизайном интерьера
Достойный уровень безопасности
А время вылета посмотрите-ка лучше в интернете
Лимоны, идеальные для апельсинового сока
Когда лень сильнее здравого смысла
Don't be like this guy. Please make sure to remove all snow off of your car! pic.twitter.com/BGlKLSA0CU— Belmont, MA Police (@BelmontPD) January 5, 2018
Интроверт 80-го уровня
«Пожалуйста, не беспокойтесь, я не застрял. Просто это мое любимое место для тусовок».
Передислокация диванных войск
Живите в кайф, дамы и господа!
Фото на превью tugarhan/pikabu.ru