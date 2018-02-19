22 человека, которые не парятся и вам не советуют

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тонкое искусство пофигизма — непростая наука, овладеть которой удалось не каждому. Но, к счастью, есть множество мастеров в этой области, которые когда-нибудь обязательно научат всех нас перестать волноваться по пустякам.

AdMe.ru в очередной раз убеждается: если лень и раздолбайство не двигатель прогресса, то как минимум отличный повод улыбнуться.

Закрылся на ключ

Ресторан, в котором не любят мыть тарелки

Когда микрофон на джойстике сломался, а твоя команда нуждается в тебе как никогда

Два крана по цене одного

Когда находчивость и лень побеждают все преграды

Наконец-то как новенькая

Все предельно логично

«От себя». Если не помогает, то попробуйте «На себя». Если не помогает, значит, мы закрыты.

Недорогая и качественная установка дверей

«Как вы и просили, босс: повесил диспенсер для мыла над второй раковиной»

«Продаю Iphone 6s Plus вот такого размера. В кадр не попал: делал эту фотографию. Цена $ 340»

Короче говоря, победила дружба!

Как на самом деле нужно чинить часы

«У нас тут ничего не работает. Интересно почему?»

Щеколда нового поколения

В этом кафе явно не заморачивались с дизайном интерьера

Достойный уровень безопасности

А время вылета посмотрите-ка лучше в интернете

Лимоны, идеальные для апельсинового сока

Когда лень сильнее здравого смысла

Don't be like this guy. Please make sure to remove all snow off of your car! pic.twitter.com/BGlKLSA0CU — Belmont, MA Police (@BelmontPD) January 5, 2018

Интроверт 80-го уровня

«Пожалуйста, не беспокойтесь, я не застрял. Просто это мое любимое место для тусовок».

Передислокация диванных войск

Живите в кайф, дамы и господа!