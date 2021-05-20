21 работа российского стилиста, который за 12 лет в профессии научился видеть в каждой женщине искру
Ульяна Старобинская — стилист, визажист и мастер по прическам, который тонко чувствует и подчеркивает красоту каждой женщины. У Ульяны огромный опыт работы: в профессии она уже 12 лет. И за это время Старобинской удалось преобразить более 6 000 клиенток.
Мы в AdMe.ru обратили внимание на ее работы и предлагаем взглянуть на них и вам.
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Минус 15 лет. © nastastyle.beauty / Instagram
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«„Я не могу поверить своим глазам“, — сказала Татьяна, когда подошла поближе к зеркалу после преображения».
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Все-таки яркая помада не только для молодых женщин. Шикарно! © khardykinairina / Instagram
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Это разные женщины. © liubovmelihova / Instagram
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Первый вариант — тяжелые веки, второй вариант — пронзительный взгляд. Очень здорово! © ludaerofeeva8673 / Instagram
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Это просто как в кино, когда в скромницу влюбляется самый крутой парень школы, она распускает свои шикарные волосы и сражает всех наповал. © victoria.fomina / Instagram
Как вы относитесь к подобным перевоплощениям? Считаете, что нужно любить себя без макияжа и прически, или все-таки предпочитаете довериться стилисту?