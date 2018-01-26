21 доказательство, что некоторым дизайнерам стоит взять отпуск

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Мы надеемся, что вам никогда не приходилось испытывать стыд за свои глупые идеи или слишком фееричное воплощение их в жизнь. Но если вдруг такое случалось, просто взгляните на подборку странных и порой нелепых дизайнерских решений и расслабьтесь — вы такой не один.

Мы в AdMe.ru уверены, что дизайнерам этих вещей точно не помешает взять небольшой отпуск.

Сумка для тех, кто любит коров

Туалетная бумага, которую можно описать одним словом — роскошь

На случай, если шорты надоели, а в джинсах слишком жарко

Так нельзя или можно?

Дизайнер, видимо, вдохновлялся галькой

Новый тип украшений

Платье, которое точно не стоит надевать в эфир. Да и вообще не стоит надевать

Просто взяла и сделала это!

Только один вопрос — зачем?!

На случай серьезных разборок и важных переговоров

На любой вкус

Джинсы для любителей стейков

Чтобы выделяться из толпы. Хотя бы сережками

Дизайн этого унитаза вызывает слишком много вопросов

Вот как до этого вообще можно было додуматься?

Не самый удачный принт, если только ты не фанат Стива Бушеми

«Чужой. Часть 100500»

Шторка для ванной, чтобы пугать гостей. Ну и самому иногда пугаться

Фото, на котором умерла логика

Если осталось много кусочков ткани, можно использовать их так

Чехол на телефон для одиноких

А вы сталкивались с нелепым дизайном, который заставлял вас плакать от смеха?