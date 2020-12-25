20+ знаменитостей, которым нужно отдать все призовые места за самые яркие наряды 2020 года

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В мире производится от 80 до 150 млрд предметов одежды в год. Интерес к моде неизменно растет, а потому и знаменитости стремятся продемонстрировать на красных дорожках оригинальные наряды, которые надолго запомнятся публике.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти платья звезд украсили собой уходящий 2020 год.

Кейт Бланшетт

Актриса знает, как привлечь внимание публики. На церемонии вручения «Золотого глобуса» она появилась в платье, в котором сочетаются консервативность и оригинальность.

Скарлетт Йоханссон

Для вечеринки после вручения премии «Оскар» звезда выбрала платье жемчужного цвета, лиф которого украшен камнями. А изюминкой стал вырез на боку, обнажающий татуировку актрисы.

Дженнифер Лопес

Певица — бессменный ньюсмейкер последних лет. На церемонии вручения «Золотого глобуса» Джей Ло приковывала взоры публики платьем от Valentino с огромным золотым бантом.

Марго Робби

Молодая актриса не любит слишком открытые наряды. «Оскар» в этом году она посетила в элегантном платье от Chanel, изюминка которого заключается в длинных струящихся рукавах.

Кэндис Свейнпол

Модель блистала на афтерпати «Оскара» в экстравагантном наряде, который представлял собой и комбинезон, и пышное платье одновременно. А стальной голубой цвет выгодно подчеркивал цвет глаз девушки.

Шарлиз Терон

У актрисы был весьма насыщенный год, и для многочисленных светских выходов она предпочитала выбирать наряды золотых оттенков. В январе Шарлиз позировала фотографам в платье от Louis Vuitton.

В феврале Терон украшала шоу на афтерпати церемонии «Оскар» в золотом платье с бахромой от Christian Dior.

Сесилия Родригес

Аргентинская актриса и модель стала звездой Венецианского кинофестиваля. Она эффектно играла блестящей юбкой, временами демонстрируя ногу в откровенном разрезе.

Джоуи Кинг

Молодая артистка выбрала для церемонии вручения «Золотого глобуса» платье с черно-белыми полосами, которые создавали оптическую иллюзию. А длинные «крылья» живописно трепетали при ходьбе.

Гвен Стефани

51-летняя певица посетила «Грэмми» в коротком платье от Dolce & Gabbana и покорила публику отличной фигурой.

Кайли Дженнер

Завсегдатай светских мероприятий не могла пропустить афтерпати «Оскара» и появилась там в блестящем облачении. Волнистая линия выгодно подчеркнула формы девушки.

Синди Бруна

Французская топ-модель знает, как заинтриговать поклонников: к примеру, надев белоснежное платье в пол с вырезом в самом неожиданном месте.

Сандра О

Вот кто действительно не боится переборщить, выбирая наряд, так это Сандра. Блестки, воланы, бант — и получился на удивление гармоничный шикарный образ.

Дуа Липа

Певица посетила «Грэмми» в топе и юбке в стиле 90-х. Образ дополнили макияж и прическа, соответствующие моде того времени.

Тейлор Свифт

Молодая певица и актриса украсила красную ковровую дорожку «Золотого глобуса» своим появлением. Пышное платье с крупным цветочным принтом она дополнила минималистичными аксессуарами и аккуратной прической.

Рене Зеллвегер

Актриса находится в прекрасной форме и не устает подчеркивать ее платьями по фигуре. Но небесно-голубой наряд, в котором Рене позировала на церемонии вручения «Золотого глобуса», просто вне конкуренции.

Синтия Эриво

Британская актриса и певица несколько раз в уходящем году становилась звездой ковровых дорожек. Красно-розовое платье, которое Синтия «выгуляла» в январе, — наш фаворит.

Селена Гомес

На премьере фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» девушка появилась в скромном платье от Givenchy с фантазийной юбкой, длинными рукавами и горловиной.

Эмили Ратаковски

Модель точно знает о достоинствах своей фигуры и старается подчеркнуть идеальный пресс даже на светских мероприятиях. Простой топ и длинная прямая юбка вызвали бурю эмоций у публики на афтерпати «Оскара».

Зои Дойч

Молодая актриса на той же вечеринке была в платье с необычным лифом от Armani. Фишкой образа стала накидка с капюшоном.

Ариана Гранде

Певица просто «порвала» красную дорожку «Грэмми» платьем, похожим на пышное невесомое облако. Наряд Арианы от Giambattista Valli — одно из лучших fashion-событий 2020 года.

Зендая

Этот топ от Tom Ford долго не сходил с первых страниц новостных сайтов. Зендая знает, как очаровать зрителей и на экране, и на красной дорожке.