Как знаменитости праздновали Хеллоуин-2018 (Хайди Клум снова стала королевой праздника)
Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября знаменитости забывают про свои фирменные образы и превращаются в ведьм, вурдалаков и оборотней. День Всех Святых — главное событие осени, к которому с удовольствием готовятся как взрослые, так и дети. Загляните в статью, и узнаете, кто пришел на праздник в образе своей сестры, а кто превратил свою семью в конструктор Lego. Ну а в самом конце вас ждет главная пара вечера — Хайди Клум и Том Каулиц.
AdMe.ru считает, что Хеллоуин — это хороший повод проявить свою фантазию и от всей души повеселиться с друзьями.
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А чей образ понравился вам больше всего?
Фото на превью Sara Sampaio / instagram, Gwen Stefani / instagram