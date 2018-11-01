Как знаменитости праздновали Хеллоуин-2018 (Хайди Клум снова стала королевой праздника)

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Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября знаменитости забывают про свои фирменные образы и превращаются в ведьм, вурдалаков и оборотней. День Всех Святых — главное событие осени, к которому с удовольствием готовятся как взрослые, так и дети. Загляните в статью, и узнаете, кто пришел на праздник в образе своей сестры, а кто превратил свою семью в конструктор Lego. Ну а в самом конце вас ждет главная пара вечера — Хайди Клум и Том Каулиц.