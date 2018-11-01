Как знаменитости праздновали Хеллоуин-2018 (Хайди Клум снова стала королевой праздника)

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября знаменитости забывают про свои фирменные образы и превращаются в ведьм, вурдалаков и оборотней. День Всех Святых — главное событие осени, к которому с удовольствием готовятся как взрослые, так и дети. Загляните в статью, и узнаете, кто пришел на праздник в образе своей сестры, а кто превратил свою семью в конструктор Lego. Ну а в самом конце вас ждет главная пара вечера — Хайди Клум и Том Каулиц.

AdMe.ru считает, что Хеллоуин — это хороший повод проявить свою фантазию и от всей души повеселиться с друзьями.

Семейное фото Криштиану Роналду

Чудо-женщина Галь Гадот в образе Бэтмена

Красотка Сара Сампайо не устояла перед полнолунием

Ники Хилтон в образе своей сестры — Пэрис Хилтон

Джастин Тимберлейк и его «игрушечная» семья

Пушистая зайка Виктория Бекхэм

Бейонсе и Джей-Зи

Представители семейства кошачьих. Жена Черной Пантеры — Сиара

Фея Дженна Дуан

Пинк и ее семья

Очаровательная ведьма Наталья Водянова

Явно королевских кровей — Джон Ледженд и его жена

Белла Хадид и The Weeknd, которых можно позвать в гости, если трижды сказать «Битлджус!»

Прелестное семейное фото Риз Уизерспун

Уютный праздник Кейт Хадсон

Тигрица София Вергара

Супермодель Алессандра Амбросио и ее дочка в образе знаменитого сантехника

Невеста из вселенной Тима Бертона — Гвен Стефани

Адриана Лима и два волшебных единорога

Хайди Клум — королева праздника

Роль Шрека исполнил ее партнер — Том Каулиц

Как модель и телеведущая готовилась к выходу

А чей образ понравился вам больше всего?

2 На склад!
3 Комментарии
  • 1 ноября 2018
  • 3
  • 9737

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!