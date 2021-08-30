20+ знаменитостей, которые взяли образы с подиума и добавили в них свою изюминку
Наряды именитых дизайнеров на подиумах, как правило, представляют высокие манекенщицы с однотипными фигурами. Поэтому, глядя на модные показы, мы не всегда можем представить, как тот или иной туалет будет смотреться на девушке с комплекцией, отличающейся от модельной. К счастью, благодаря знаменитостям, которые выбирают для публичных выходов платья от ведущих брендов, у нас есть такая возможность.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как одежда с подиумов сидит на женщинах самого разного сложения и возраста, и не можем понять, на ком эффектнее смотрится костюмчик.
Celine — Дакота Джонсон
Michael Kors — Селин Дион
Celine — Селена Гомес
Alexander McQueen — Леди Гага
Schiaparelli — Эмилия Кларк
Versace — Николь Кидман
Victoria Beckham — Кейт Уинслет
Gucci — Сальма Хайек
Elie Saab — Айшвария Рай
Yves Saint Laurent — Эмма Стоун
Givenchy — Мерил Стрип
Valentino — Моника Беллуччи
Christian Dior — Анджелина Джоли
Erdem — Хлоя Грейс Морец
Jean Paul Gaultier — Катрин Денев
Versace — Белла Хадид
Dries Van Noten — Марго Робби
Elie Saab — Хелен Миррен
Christian Dior — Дженнифер Лоуренс
Erdem — Скарлетт Йоханссон
Brandon Maxwell — Дженнифер Энистон
Valentino — Джейн Фонда
Gucci — Дакота Джонсон
Elie Saab — Дженнифер Лопес
Как вы считаете, кто из героинь подборки преподнес наряд эффектнее всего?
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