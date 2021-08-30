20+ знаменитостей, которые взяли образы с подиума и добавили в них свою изюминку

Наряды именитых дизайнеров на подиумах, как правило, представляют высокие манекенщицы с однотипными фигурами. Поэтому, глядя на модные показы, мы не всегда можем представить, как тот или иной туалет будет смотреться на девушке с комплекцией, отличающейся от модельной. К счастью, благодаря знаменитостям, которые выбирают для публичных выходов платья от ведущих брендов, у нас есть такая возможность.