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20+ знаменитостей, которые взяли образы с подиума и добавили в них свою изюминку

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Наряды именитых дизайнеров на подиумах, как правило, представляют высокие манекенщицы с однотипными фигурами. Поэтому, глядя на модные показы, мы не всегда можем представить, как тот или иной туалет будет смотреться на девушке с комплекцией, отличающейся от модельной. К счастью, благодаря знаменитостям, которые выбирают для публичных выходов платья от ведущих брендов, у нас есть такая возможность.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как одежда с подиумов сидит на женщинах самого разного сложения и возраста, и не можем понять, на ком эффектнее смотрится костюмчик.

Celine — Дакота Джонсон

Michael Kors — Селин Дион

Celine — Селена Гомес

Alexander McQueen — Леди Гага

Schiaparelli — Эмилия Кларк

Versace — Николь Кидман

Victoria Beckham — Кейт Уинслет

Gucci — Сальма Хайек

Elie Saab — Айшвария Рай

Yves Saint Laurent — Эмма Стоун

Givenchy — Мерил Стрип

Valentino — Моника Беллуччи

Christian Dior — Анджелина Джоли

Erdem — Хлоя Грейс Морец

Jean Paul Gaultier — Катрин Денев

Versace — Белла Хадид

Dries Van Noten — Марго Робби

Elie Saab — Хелен Миррен

Christian Dior — Дженнифер Лоуренс

Erdem — Скарлетт Йоханссон

Brandon Maxwell — Дженнифер Энистон

Valentino — Джейн Фонда

Gucci — Дакота Джонсон

Elie Saab — Дженнифер Лопес

Как вы считаете, кто из героинь подборки преподнес наряд эффектнее всего?

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Willy Sanjuan / Invision / AP / East News
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