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20 женщин позволили стилистам сделать со своей внешностью все, что они пожелают, и ни капли об этом не пожалели

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Погрязнуть в однообразии довольно легко, особенно когда речь идет о внешности. Но мы нашли двух девушек, которые положили конец этой проблеме, актуальной для огромного количества женщин. Парикмахер Ольга Тарасова и визажист Оксана Трунова — основательницы проекта «Слепое преображение», особенность которого заключается в том, что участницы никогда не знают, какое перевоплощение их ждет.

Мы в AdMe.ru хотим представить вам 20 женщин, которые доверились профессионалам и теперь блистают во всей красе.

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Какое перевоплощение было самым запоминающимся в вашей жизни? Вы бы решились на «слепое преображение» и дали бы простор творческой мысли стилиста? С нетерпением ждем ваших комментариев, а лучше фото!

Фото на превью stilist_o_tarasova / Instagram, oxanatrunovamakeup / Instagram
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