20 женщин позволили стилистам сделать со своей внешностью все, что они пожелают, и ни капли об этом не пожалели

Погрязнуть в однообразии довольно легко, особенно когда речь идет о внешности. Но мы нашли двух девушек, которые положили конец этой проблеме, актуальной для огромного количества женщин. Парикмахер Ольга Тарасова и визажист Оксана Трунова — основательницы проекта «Слепое преображение», особенность которого заключается в том, что участницы никогда не знают, какое перевоплощение их ждет.