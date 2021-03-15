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20+ женщин, которые доверились стилистам «Модного приговора» и сорвали куш в виде эффектного образа

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«Модный приговор» радует телезрителей мощными преображениями уже на протяжении 13 лет. Через руки стилистов программы прошло несколько сотен женщин, и практически каждая из них оставалась довольна новым образом. На примере участниц мы можем следить за тем, как новая прическа, правильно подобранный макияж и одежда могут украсить женщину и сделать ее неотразимой не только для других, но и для себя.

Мы в AdMe.ru неравнодушны ко всему, что связано с красотой и стилем, поэтому решили порадовать вас порцией самых ярких преображений.

1. Елена

2. Евгения

3. Анастасия

4. Ася

5. Татьяна

  • У девушки появилось лицо! © moy__sad

6. Юлиана

7. Полина

8. Наталья

9. Василиса

10. Дарья

11. Мария

12. Оксана

13. Алиса

14. Светлана

15. Алена

16. Ольга

17. Елена

18. Ольга

  • С пропорциями стилисты хорошо поиграли. —10 кг сразу! © olga.sokolova1993

19. Анастасия

20. Алиса

21. Дарья

22. Елена

23. Ирина

24. Ганна

25. Ольга

Хотели бы вы оказаться на месте героинь программы «Модный приговор»?

Фото на превью Модный приговор / Первый канал
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