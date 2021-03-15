20+ женщин, которые доверились стилистам «Модного приговора» и сорвали куш в виде эффектного образа

«Модный приговор» радует телезрителей мощными преображениями уже на протяжении 13 лет. Через руки стилистов программы прошло несколько сотен женщин, и практически каждая из них оставалась довольна новым образом. На примере участниц мы можем следить за тем, как новая прическа, правильно подобранный макияж и одежда могут украсить женщину и сделать ее неотразимой не только для других, но и для себя.