20+ женщин, которые доверились стилистам «Модного приговора» и сорвали куш в виде эффектного образа
«Модный приговор» радует телезрителей мощными преображениями уже на протяжении 13 лет. Через руки стилистов программы прошло несколько сотен женщин, и практически каждая из них оставалась довольна новым образом. На примере участниц мы можем следить за тем, как новая прическа, правильно подобранный макияж и одежда могут украсить женщину и сделать ее неотразимой не только для других, но и для себя.
Мы в AdMe.ru неравнодушны ко всему, что связано с красотой и стилем, поэтому решили порадовать вас порцией самых ярких преображений.
1. Елена
2. Евгения
3. Анастасия
4. Ася
5. Татьяна
- У девушки появилось лицо! © moy__sad
6. Юлиана
7. Полина
8. Наталья
9. Василиса
- Прическа и макияж преобразили девушку. © irina_belokoneva_photo
10. Дарья
11. Мария
12. Оксана
- Она похожа на Скарлетт Йоханссон. © milkywayslife
13. Алиса
14. Светлана
15. Алена
16. Ольга
17. Елена
- Ого! А это точно одна и та же героиня? © iuliiasemenova730
18. Ольга
- С пропорциями стилисты хорошо поиграли. —10 кг сразу! © olga.sokolova1993
19. Анастасия
20. Алиса
21. Дарья
22. Елена
23. Ирина
24. Ганна
25. Ольга
Хотели бы вы оказаться на месте героинь программы «Модный приговор»?
Фото на превью Модный приговор / Первый канал
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