20+ зданий, которые немного переделали — и теперь они служат совсем для иных целей

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Иногда некоторые объекты недвижимости по разным причинам оказываются ненужными их владельцам (частным лицам или государству). Одни пытаются реанимировать здания, придумав им новое назначение и переделав, другие просто продают. Тогда и получается, что бывшая школа превращается в жилой многоквартирный дом, а железнодорожный вокзал становится рестораном быстрого питания.

Мы в AdMe.ru обожаем переделки, и вот 20 с лишним крутых примеров того, как здание немного реконструировали и оно стало выполнять совершенно другую функцию.

1. «Мой дом раньше был полицейским участком, а моя ванная комната — тюремной камерой. Оригинальное окно мы оставили без изменений»

2. «А мой дом раньше был банком. Бывшее хранилище мы сейчас используем как кладовку»

3. Здание этого колледжа раньше было торговым центром

4. «Многоквартирный дом, в котором я живу, раньше был школой»

5. Зернохранилище переделано в общежитие для студентов

Кстати, вот тут можно увидеть, как это здание выглядит внутри.

6. «Этот продуктовый магазин раньше был хоккейным стадионом»

7. Аптека располагается в бывшем банковском хранилище

8. А в этом бывшем деньгохранилище сейчас расположена школьная библиотека

9. Этот тренажерный зал когда-то был банком

10. Пивоварня Drekker Brewhalla и бар в здании старого железнодорожного ремонтного цеха

11. В этом здании когда-то был морг, сейчас там бар Pine Box*

*Pine Box — буквально «сосновый ящик».

12. Эта кофейня Dunkin’ Donuts раньше была автомойкой

13. В здании бывшего железнодорожного вокзала под Парижем теперь расположен McDonald’s

14. Еще один McDonald’s, тоже в здании бывшего вокзала, только в Будапеште

15. Аквапарк построен в бывшем ангаре для дирижаблей (Бранденбург, Германия)

16. Бар Old Glory (Нэшвилл, США) расположен в бывшей котельной химчистки

17. Книжный магазин и кафе в бывшей церкви (Зволле, Нидерланды)

18. Здание гостиницы The Liberty Hotel (Бостон, США) раньше было тюрьмой

19. «Компания, в которой я работаю, превратила старый торговый центр в офис»

20. Супермаркет в Венеции открыт в помещении бывшего театра

21. А из Мичиганского театра в Детройте сделали многоуровневую крытую автопарковку

Конечно, грустно, что объекты, подобные Мичиганскому театру, превращаются в автостоянки. Но радует хоть то, что эти здания не сносят, а стараются вдохнуть в них новую, пусть и непривычную для них жизнь. Какой переделанный объект впечатлил вас больше всего?