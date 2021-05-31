20 ярких примеров, когда в городе все сделали не для галочки, а для людей

Жизнь в мегаполисе зачастую не так проста. Однако порой достаточно проявить всего чуточку энтузиазма и креатива, и половина проблем отпадет сама собой. Берутся ли за дело непосредственно городские службы или отдельные структуры и люди, их предприимчивость в любом случае приводит к значительному улучшению качества жизни горожан в целом. А это просто невозможно оставить без внимания.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что связано с инновациями и нестандартными решениями, которые создают для нас с вами удобную и безопасную среду. Поэтому с удовольствием ознакомились и составили для вас подборку с примерами отлично продуманного дизайна.

20. Бесконтактная кнопка вызова пешеходной фазы на светофоре

19. В этом магазине на тележках сразу установлены электронные сканеры, благодаря которым можно легко узнать цену и подсчитать сумму набранных продуктов

18. Общественная уборная, в которой над каждой кабинкой установлены лампочки. Больше не нужно дергать за ручки, чтобы понять, какая из них свободна

17. Автобусная остановка во Франции, на которой вы можете скоротать время, выбрав что-нибудь для чтения из маленькой библиотеки

16. Красочные стенды в банке доноров, которые показывают, сколько крови и какой группы уже достаточно, а какой не хватает

15. В этом парке продуманы качели для детей в инвалидных колясках

14. В ручку этой двери, ведущей в уборную, встроен диспенсер с санитайзером

13. Будка с кондиционером, в которой можно ненадолго оставить своего питомца, если вам срочно нужно зайти в магазин на пару минут (например, чтобы купить воды на прогулке)

12. Предельно понятная система надписей на ступеньках эскалатора, чтобы люди не наступали друг другу на пятки и сохраняли дистанцию

«Стойте. Идите».

11. Слив в раковине установлен ровно под диспенсером с мылом, чтобы оно не оставляло на поверхности неряшливых пятен

10. Столбы в вагоне не доходят до пола, чтобы его было легче мыть

9. В Дании вдоль велосипедных дорожек установили специальные мусорные баки под наклоном

8. Продуктовый магазин использует воздушные шарики в качестве указателя места, где находятся те или иные фрукты и овощи

7. На этой лестнице продуман специальный желобок для велосипедистов, чтобы им было проще скатить или закатить свой велосипед

6. Дизайн этого питьевого фонтанчика продуман таким образом, что вода стекает в миску, из которой может попить и ваш питомец

5. В этой аптеке повесили лупу на рулетке, чтобы пожилым людям и людям с дефектами зрения было легче рассмотреть названия препаратов и прочие надписи

4. Всем нам не слишком приятно касаться кнопки слива в общественных туалетах. Поэтому в этом случае продумана не кнопка, а педаль, которую можно нажать ногой

3. Возле этого магазина есть специальная подставка, в которой вы можете оставить свои напитки, прежде чем зайти

2. Крупные кнопки в лифте над полом, которые можно нажать ногой, если у вас заняты руки или вы несете что-то тяжелое

1. В некоторых продуктовых магазинах в Италии вы можете не оставлять свою собаку привязанной на улице, а взять с собой при условии, что она будет сидеть в специальной тележке