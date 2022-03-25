20 очаровательных предметов, глядя на которые буквально начинаешь светиться от умиления
Приятные взгляду вещи делают окружающий мир чуточку лучше. Ведь так здорово бывает смотреть на себя в зеркало с затейливым обрамлением или причесываться причудливой расческой. От этих мелочей мы становимся счастливее. И возможно, именно поэтому иногда мы не можем сопротивляться желанию купить себе что-то милое.
Мы в AdMe.ru обожаем оригинальный дизайн и хотели бы, чтобы вы тоже подняли себе настроение, разглядывая эти очаровательные предметы.
Невероятно красивая и романтичная поделка
Это зеркало выглядит так, будто осьминог делает фото
«Похожие ножницы я видел в мультфильме „По ту сторону изгороди“»
Этот светильник напоминает физалис
Серьги в виде кошки и котят из полимерной глины
«Мой маленький керамический друг»
Этот чайник просто божественен
Кажется, что и чай внутри на вкус как арбуз
«Моя дочь ворует мой пчелиный воск, чтобы делать свечи. Получается отлично»
Бархатный кошелек с вышивкой в виде лисы
Клубничное настроение
Драконьи яйца из «Игры престолов»
Эти серьги выглядят здорово и очень аппетитно
«Я буду разговаривать только в присутствии своего авокадо»
«А вы не забыли, что наступила весна? Вот вам цветочки»
«Сегодня купила эту скамейку. Идеальная подставка для растений»
Супермилый подсвечник
«Сделала серьги в виде лягушек, которые подходят к большинству моих нарядов»
«Я не думаю, что я мог бы наступить на этот коврик»
Витражное зеркало с магнолией
А вы когда-нибудь поддавались искушению приобрести себе что-то милое?
Фото на превью Samkao_enamel / Reddit, cheesecake_o / Reddit
Поделиться этой статьёй