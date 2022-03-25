20 очаровательных предметов, глядя на которые буквально начинаешь светиться от умиления

Приятные взгляду вещи делают окружающий мир чуточку лучше. Ведь так здорово бывает смотреть на себя в зеркало с затейливым обрамлением или причесываться причудливой расческой. От этих мелочей мы становимся счастливее. И возможно, именно поэтому иногда мы не можем сопротивляться желанию купить себе что-то милое.

Мы в AdMe.ru обожаем оригинальный дизайн и хотели бы, чтобы вы тоже подняли себе настроение, разглядывая эти очаровательные предметы.

Невероятно красивая и романтичная поделка

Это зеркало выглядит так, будто осьминог делает фото

«Похожие ножницы я видел в мультфильме „По ту сторону изгороди“»

Этот светильник напоминает физалис

Серьги в виде кошки и котят из полимерной глины

«Мой маленький керамический друг»

Этот чайник просто божественен

Кажется, что и чай внутри на вкус как арбуз

«Моя дочь ворует мой пчелиный воск, чтобы делать свечи. Получается отлично»

Бархатный кошелек с вышивкой в виде лисы

Клубничное настроение

Драконьи яйца из «Игры престолов»

Эти серьги выглядят здорово и очень аппетитно

«Я буду разговаривать только в присутствии своего авокадо»

«А вы не забыли, что наступила весна? Вот вам цветочки»

«Сегодня купила эту скамейку. Идеальная подставка для растений»

Супермилый подсвечник

«Сделала серьги в виде лягушек, которые подходят к большинству моих нарядов»

«Я не думаю, что я мог бы наступить на этот коврик»

Витражное зеркало с магнолией