20+ вещей, дизайнеры которых заслуживают солидную премию за свою работу

16

10

6.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Талантливые дизайнеры мыслят и видят мир не так, как мы. И если им поставлена какая-либо задача, например разработать лавку или лестницу на второй этаж, то это обязательно окажется шедевром дизайнерской мысли. И сегодняшняя наша подборка тому подтверждение.

AdMe.ru покажет 20+ вещей, которые были разработаны людьми с креативным и творческим складом ума.

1. Лавка в виде бумажного самолетика на смотровой площадке в аэропорту

2. В этом ресторане используют игру теней, чтобы подсказать, где мужская или женская уборная

3. А в этой кофейне решили просто «перевернуть» чашку

4. Сразу видно, что это автомобиль парикмахера

5. «Розетка» на стене здания энергетической компании

6. Живые изгороди тоже могут быть весьма оригинальными

7. Часы «Брюс Ли»

8. Согласно инструкции, этот холодильник может жужжать, урчать, хрустеть, шипеть, щелкать и даже булькать. И это все считается нормальным

9. «Живые» держатели для ключей

10. Король среди банок

11. Бамбуковая раковина

12. Бильярдный стол на круизном лайнере

13. Парковка для велосипедов у торгового центра

14. Детский беговел как произведение искусства

15. Сразу видно, что это хлебовозка

16. Умывальник, созданный архитектором Виктором Васильевым

17. Защитный зонт для машины

18. Эти тапочки в сложенном виде напоминают цветок-пиранью из игр про Марио

19. Мятные конфетки с кофеином, которые зарядят бодростью

20. Задняя фара этого Mini Cooper выглядит как флаг Великобритании

21. Подставка для зонтов в форме сложенного зонта

22. Вилка выполнена таким образом, чтобы не закрывать собой соседнее гнездо розетки

23. Эта лестница похожа на портал в другое измерение

24. Рождественский шоколад

25. Просто космическая люстра