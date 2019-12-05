20+ вещей, о предназначении которых так просто не догадаешься
Герои нашей статьи — любознательные люди, которые нашли диковинные предметы и решили во что бы то ни стало узнать, для чего они нужны. Они обратились в сообщество Reddit, члены которого и объяснили им назначение обнаруженных вещей.
AdMe.ru решил сделать подборку неординарных предметов, которые люди нашли в своих домах. К примеру, вы узнаете, для чего нужна половина ложки, как выглядит викторианский кошелек и старинный прибор для изготовления пуговиц.
«Нашли на работе. Есть идеи, для чего это? Мы в тупике»
Ответ: Это шумомер, инструмент для определения источника шума.
«Поспорил с женой, что это что-то для галстука. Я выиграл?»
Ответ: Это копытный крючок, им чистят лошадиные копыта.
«Обнаружил их в ящике для инструментов своего прадеда. У этих штук есть лезвия в форме буквы U»
Ответ: Это ножницы, которыми срезают стебли винограда.
«Нашли у бабушки в шкатулке с бижутерией. Вещица примерно 1950-х годов»
Ответ: Это зажим для перчаток. Цепочка оборачивается вокруг ручки сумки, а сами перчатки вставляются в кольцо.
«Нашли эту штуку в доме, куда только что переехали»
Ответ: Это автомобильная вешалка для шляп.
«Увидел на просторах интернета. Что это?»
Ответ: Это викторианский кошелек для мелочи.
«Нашел этот отсек в стене коридора больницы, где я работаю. В чем его назначение?»
Ответ: Это пост с ключом, где должны отмечаться ночные сторожа. Они носят специальные часы и во время обхода на каждом таком посту соединяют их с ключом в стене, чтобы отметиться, что они там были и в какое именно время.
«Без понятия, что это. Отыскал в доме своей бабушки»
Ответ: Это часть устройства для изготовления пуговиц. Они были в ходу в XVIII веке.
«Нашел на кухне. Есть идеи, что с ней делать?»
Ответ: Это специальная форма, которая позволяет выпекать торты с разного цвета центральной и внешней частью.
«Обнаружил половину ложки у бабушки с дедушкой. Для чего она?»
Ответ: Это медицинская ложка, которой раньше отмеряли жидкие лекарства.
«Эта штуковина сделана из чистого серебра. Ручка для сравнения размера»
Ответ: Это нож для масла. Благодаря ему масло можно красиво «нарезать» в виде завитков.
«Эта странная коробочка была в доме моего отца 30 лет. Мы понятия не имеем, что это»
Ответ: Это дозатор зубочисток.
«Обнаружили это в антикварном магазине. Это что-то для кожи?»
Ответ: Это нож для чистки рыбьей чешуи.
«Нашли эту штуковину на складе. Ума не приложим, для чего она нужна»
Ответ: Это машинка для закатывания крышек на больших ведрах с краской.
«Готовился ко Дню благодарения и отыскал кучу таких приборов. Я сбит с толку! Для чего они?»
Ответ: Это нож, которым початки кукурузы очищают от зерен.
«Кто-нибудь может мне сказать, для чего нужна эта деревянная штуковина?»
Ответ: Это подставка для горшков с цветами.
«Обнаружили вот такую штуку. Думаем, ей больше 100 лет»
Ответ: Это индейская боевая дубинка.
«Нашла керамического клоуна в доме прабабушки. Он сделан в Японии, внутри полый»
Ответ: Это игольница.
«В ванной комнате дома, построенного в 1948 году, прямо над держателем туалетной бумаги есть вот такой отсек. Для чего он?»
Ответ: Это отсек для пепельницы.
«Нашел пластиковые спички в коробке с драгоценностями. Они не гнутся и не разбираются, а на упаковке адрес какого-то бара»
Ответ: Это пластиковые спички для барной игры, которую в Дании называют Klunse — что-то вроде «Угадай, сколько спичек у меня в руке». Суть: игроки по очереди угадывают, сколько спичек спрятал их товарищ. Тот, кто ошибется, покупает напитки для всей компании.
«Что это за одежда и как ее носить?»
Ответ: Это универсальный предмет одежды, который можно носить и как брюки, и как комбинезон, и даже как платье или юбку.
«Над дверью магазина в Калифорнии прибит пакет с водой и монеткой. Кто-нибудь знает зачем?»
Ответ: Некоторые люди верят, что монетка в воде, преломляя лучи света, отпугивает мух. Но на самом деле это не работает.
А вам случалось находить какие-нибудь уникальные вещи?
Фото на превью Ymmy805 / Reddit