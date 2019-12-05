20+ вещей, о предназначении которых так просто не догадаешься

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Герои нашей статьи — любознательные люди, которые нашли диковинные предметы и решили во что бы то ни стало узнать, для чего они нужны. Они обратились в сообщество Reddit, члены которого и объяснили им назначение обнаруженных вещей.

AdMe.ru решил сделать подборку неординарных предметов, которые люди нашли в своих домах. К примеру, вы узнаете, для чего нужна половина ложки, как выглядит викторианский кошелек и старинный прибор для изготовления пуговиц.

«Нашли на работе. Есть идеи, для чего это? Мы в тупике»

Ответ: Это шумомер, инструмент для определения источника шума.

«Поспорил с женой, что это что-то для галстука. Я выиграл?»

Ответ: Это копытный крючок, им чистят лошадиные копыта.

«Обнаружил их в ящике для инструментов своего прадеда. У этих штук есть лезвия в форме буквы U»

Ответ: Это ножницы, которыми срезают стебли винограда.

«Нашли у бабушки в шкатулке с бижутерией. Вещица примерно 1950-х годов»

Ответ: Это зажим для перчаток. Цепочка оборачивается вокруг ручки сумки, а сами перчатки вставляются в кольцо.

«Нашли эту штуку в доме, куда только что переехали»

Ответ: Это автомобильная вешалка для шляп.

«Увидел на просторах интернета. Что это?»

Ответ: Это викторианский кошелек для мелочи.

«Нашел этот отсек в стене коридора больницы, где я работаю. В чем его назначение?»

Ответ: Это пост с ключом, где должны отмечаться ночные сторожа. Они носят специальные часы и во время обхода на каждом таком посту соединяют их с ключом в стене, чтобы отметиться, что они там были и в какое именно время.

«Без понятия, что это. Отыскал в доме своей бабушки»

Ответ: Это часть устройства для изготовления пуговиц. Они были в ходу в XVIII веке.

«Нашел на кухне. Есть идеи, что с ней делать?»

Ответ: Это специальная форма, которая позволяет выпекать торты с разного цвета центральной и внешней частью.

«Обнаружил половину ложки у бабушки с дедушкой. Для чего она?»

Ответ: Это медицинская ложка, которой раньше отмеряли жидкие лекарства.

«Эта штуковина сделана из чистого серебра. Ручка для сравнения размера»

Ответ: Это нож для масла. Благодаря ему масло можно красиво «нарезать» в виде завитков.

«Эта странная коробочка была в доме моего отца 30 лет. Мы понятия не имеем, что это»

Ответ: Это дозатор зубочисток.

«Обнаружили это в антикварном магазине. Это что-то для кожи?»

Ответ: Это нож для чистки рыбьей чешуи.

«Нашли эту штуковину на складе. Ума не приложим, для чего она нужна»

Ответ: Это машинка для закатывания крышек на больших ведрах с краской.

«Готовился ко Дню благодарения и отыскал кучу таких приборов. Я сбит с толку! Для чего они?»

Ответ: Это нож, которым початки кукурузы очищают от зерен.

«Кто-нибудь может мне сказать, для чего нужна эта деревянная штуковина?»

Ответ: Это подставка для горшков с цветами.

«Обнаружили вот такую штуку. Думаем, ей больше 100 лет»

Ответ: Это индейская боевая дубинка.

«Нашла керамического клоуна в доме прабабушки. Он сделан в Японии, внутри полый»

Ответ: Это игольница.

«В ванной комнате дома, построенного в 1948 году, прямо над держателем туалетной бумаги есть вот такой отсек. Для чего он?»

Ответ: Это отсек для пепельницы.

«Нашел пластиковые спички в коробке с драгоценностями. Они не гнутся и не разбираются, а на упаковке адрес какого-то бара»

Ответ: Это пластиковые спички для барной игры, которую в Дании называют Klunse — что-то вроде «Угадай, сколько спичек у меня в руке». Суть: игроки по очереди угадывают, сколько спичек спрятал их товарищ. Тот, кто ошибется, покупает напитки для всей компании.

«Что это за одежда и как ее носить?»

Ответ: Это универсальный предмет одежды, который можно носить и как брюки, и как комбинезон, и даже как платье или юбку.

«Над дверью магазина в Калифорнии прибит пакет с водой и монеткой. Кто-нибудь знает зачем?»

Ответ: Некоторые люди верят, что монетка в воде, преломляя лучи света, отпугивает мух. Но на самом деле это не работает.

А вам случалось находить какие-нибудь уникальные вещи?