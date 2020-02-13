20+ вещей, которые были созданы с искренней заботой о людях

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Картофельные чипсы появились на свет благодаря мести шеф-повара Джорджа Крама, стикеры были результатом неудачной попытки усовершенствовать акриловый клей, а небьющееся стекло вообще изобрели по милости лени. И хотя мы не знаем, что именно помогло людям придумать современные полезные штуковины, о которых пойдет речь сегодня, но огромное им спасибо за эти вещи.

AdMe.ru в восторге от гениальных изобретений, которые наконец-то появились в этом мире. Если вы мечтали, например, о кресле, в котором можно сидеть, поджав ноги, или об иголке, в которую проще простого вдеть нитку, можете радоваться: все это уже существует.

У этого пульта есть разъем для наушников, благодаря которому можно смотреть телевизор и никому не мешать

Зона с принадлежностями для уборки в этой ванной находится за скрытой в стене дверью

«В полу моей кухни есть встроенный холодильник»

Посудомоечная машина с таймером, который проецируется на пол

В этом продуктовом магазине у тележек есть крепления для телефона

В этом ресторане есть зеркало, благодаря которому вы можете наблюдать за работой поваров

«Ручка моего друга сделана из пластиковой бутылки»

Стул для тех, кто любит сидеть, поджав ноги

Крепление для телефона, которое присоединяется к розетке

«В стене туалета моего любимого кафе есть глазок. Если нажать кнопку под ним, можно увидеть вот такой изумительный пейзаж»

Этот нож для масла нагревается, когда его держат в руке. С его помощью можно легко намазать даже замороженное масло

Потайной сейф, в котором можно хранить запасные ключи от машины

Иглы, в которые очень просто вдеть нитку

Перчатки, с помощью которых можно делать идеальные снежки

«В нашем кинотеатре у кресел есть подогрев»

Специальная зона в магазине чемоданов, где вы можете проверить, влезет ли ваш багаж в отделение для ручной клади

В Международном аэропорту Сиднея есть кафе, где на стульях можно не только посидеть, но и покачаться

USB-кабель с подсветкой

Скамейки, у которых спинки можно повернуть в любую сторону

Блокнот, в котором есть портативное зарядное устройство

Детские палочки для еды

Приспособление, которое позволяет писать даже очень короткими карандашами

«В душе моего номера в отеле есть устройство, которое показывает, сколько воды вы расходуете. Если вы тратите ее слишком много, льдина, на которой стоит медведь, начинает таять, а сам он исчезает»

Шкафчик для хранения вещей, в котором вы можете зарядить свои гаджеты

В этом ресторане двери туалета можно открыть с помощью ножной педали

У вас есть идеи гениальных изобретений? Как думаете, что уже давно пора создать?