20+ вещей, которых такими почти никто не видел

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Даже самые привычные вещи способны удивить нас, приняв совсем уж нестандартный вид. Мы едим обычными вилками, ездим на знакомом с детства велосипеде и сажаем растения в цветочные горшки. И вдруг выясняется, что столовые приборы могут вытягиваться, как на сюрреалистических полотнах, велосипед умеет ездить на пустых колесах без спиц, а цветочный горшок оказывается и не горшком вовсе, а аквариумом.

Пользователи сети частенько делятся примерами того, как повседневные предметы встряхнули их восприятие мира, и AdMe.ru не прочь при помощи фотографий освежить наш взгляд на окружающую действительность.

1. «Моя новая банковская карта. Прозрачная»

2. А, собственно, кто сказал, что форма вешалки не подлежит пересмотру?

3. Оказывается, у старых ноутбуков тоже были мышки. Но уж очень странные

4. В этой пластиковой ложке есть встроенная зубочистка

5. Один горшок — два питомца

6. Теперь смартфоны бывают не только тонкими и плоскими, но и складными

7. Очень необычный рюкзак. Или очень необычная переноска. Или и то и другое вместе

8. Ручка на этой двери расположена по центру

9. Песочные часы. Хотя не очень песочные. И время не бежит вниз, а стремится вверх

10. Медицинский шприц? Нет, всего-навсего маркер

11. Навесной замок в современном исполнении

12. Эти тыквы покрыты странными наростами, похожими на скорлупки арахиса

13. «Моими ножницами можно пользоваться как резаком»

14. Вот такими бывают проигрыватели грампластинок

15. «Я сделал рождественскую открытку для близких в виде 3D-изображения звуковой волны. Это голос моей дочери в момент, когда она зачитывала поздравление»

16. «У ананаса, который вырастила моя мама, очень необычные пропорции»

17. А ведь большинство считает этот логотип максимально простым

18. Одно из яиц имеет необычную поверхность и форму

19. Вот что произойдет, если вы вырастите тыкву в пластиковой форме

20. Использовать смартфон как фотоаппарат все умеют, а как микроскоп — слабо?

21. Внутри этого ноутбука есть встроенная мини-линейка

22. Как эти колеса держатся, еще понятно, но как они крутятся?

23. Вилка и нож в этом ресторане не слишком удобные, зато очень оригинальные

24. Снимок УЗИ, который врачи сделали методом 3D-печати для слепой мамы

Бонус: «Нашел старую бутылку из-под колы. Кто-нибудь знает, что это за язык?»

У каких из этих предметов, на ваш взгляд, больше всего шансов устроить маленькую революцию в мире обыденных вещей?