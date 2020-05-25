20+ вещей, которые просто необходимо иметь каждому владельцу домашнего животного (Хотя бы для того, чтобы поднять себе настроение)

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Наши любимые четвероногие друзья тоже нуждаются в новомодных гаджетах. Не верите? Посмотрите нашу статью, где есть уникальные штуки, например умная кормушка, рюкзак-переноска и двойная рулетка, а сушилка не только полезна, но и поднимает настроение. В любом случае все эти вещи созданы для того, чтобы облегчить жизнь нам, хозяевам братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru безумно любим домашних животных и уже присмотрели себе несколько вариантов. А вы?

Поилка для собаки

Игрушка-тренажер, имитирующая копание в земле

Умный туалет

Солнцезащитные очки для собак

Спасательный жилет с акульим плавником

Игра Cheerble делает котиков счастливыми

Оригинальные сидушки для животных

Самоочищающийся аквариум для рыбы, который выращивает пищу самостоятельно

Портативная лестница для домашних животных

Противоскользящие защитные накладки на лапы

Кошачья лежанка, которая гарантирует отличный вид

Комбинезон для собак и кошек с защитой от койотов и хищных птиц

Жетон-ожерелье для собаки и ее хозяина

Двойная миска с приподнятой подставкой

Мягкий чехольчик-домик для грызунов

Плюшевая кровать-лежанка

Перчатка-расческа

Домик с подогревом

Двойной поводок для собак

Рюкзак для перевозки собак и кошек

Умная кормушка для животных не позволит вашему питомцу съесть лишнего

Гаджет для того, чтобы сделать селфи с животным

Сушилка для животных

А что бы вы купили своему питомцу?