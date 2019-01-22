20+ вещей, которые помогут пережить зиму с комфортом

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Второй месяц зимы утомляет многих: снеговики построены, мандарины съедены, гирлянды сняты, а за окном все продолжает падать снег. Теперь еще больше раздражают замерзшие щеки, окоченевшие пальцы ног и вибрация мобильного телефона, которая заставляет либо терпеть, либо отвечать на звонок заледеневшими пальцами. К счастью, есть вещи, которые способны решить эти и другие проблемы, возникающие зимой. Именно их вы и увидите в статье.

AdMe.ru заглянул на AliExpress и обнаружил крутые товары, которые подарят уют и заставят полюбить зиму чуточку больше.

1. Теплые маски для лица

Вариант с милыми зверюшками можно купить здесь, а более строгий — вот здесь.

2. Коврик для мыши с подогревом

Если у вас часто мерзнут руки, этот коврик станет настоящим спасением. Купить его можно здесь.

3. Подставка-подогреватель для чашки

Если вы из тех, кто наливает чай, а потом забывает про него, то вам точно пригодится настольная подставка-подогреватель для чашки. Купить ее можно тут.

4. Термос с подогревом

Этот милый термос ждет вас здесь.

5. Грелка для ног с подогревом

Если у вас постоянно мерзнут ноги даже дома, то эта тапочка точно вам пригодится. Приобрести ее можно здесь.

6. Грелка для рук

А это вариант для тех, у кого мерзнут руки. Посмотреть на забавных животных и выбрать своего карманного друга можно здесь.

7. Коврик для мыши с подогревом

Говорят, что у людей с холодными руками горячее сердце. Но, если первое вам причиняет дискомфорт, согреться поможет коврик для мыши. Выбрать такого настольного питомца и заказать его можно здесь.

8. Шарф с подогревом

Если обычные шарфы не спасают вас в морозы — попробуйте заменить привычный элемент зимнего гардероба на модель с подогревом. Купить такой шарф можно здесь.

9. Грелка-ночник

Эта вещь не только согреет, но и создаст уютную атмосферу. Приобрести ее можно здесь.

10. Шапка с Bluetooth

Чудо-шапка не только защищает от ветра — она оснащена динамиками с шумоподавлением, благодаря которым вы сможете отвечать на звонки и слушать музыку. Купить ее можно здесь.

11. Одеяло с рукавами

Одеяло, которое не даст замерзнуть рукам, когда вы будете читать книжку или сидеть за компьютером. Выбрать расцветку и заказать себе такое можно здесь.

12. Гольфы с подогревом

Если у вас сильно мерзнут ноги — решение проблемы найдете здесь.

13. Коврик с подогревом для заднего сиденья автомобиля

Для тех, кто заботится о комфорте своих близких. Купить его сможете здесь.

14. Теплые перчатки для сенсорного экрана

Теперь нет необходимости снимать перчатки, чтобы ответить на звонок или написать сообщение. Заказать себе такие можно здесь.

15. Перчатки с динамиком и микрофоном

Больше не нужно доставать телефон из кармана, чтобы ответить на звонок. Купить этот удобный аксессуар можно здесь.

16. Набор для войлочного валяния

Когда за окном метель и выходить никуда не хочется, можно освоить теплое и очень милое хобби — научиться валять из войлока зверюшек. Купить такие наборы можно здесь и здесь.

17. Теплые маски для сна

Если вы привыкли пользоваться маской для сна, то вам точно понравится зимний утепленный вариант. Приобрести ее можно здесь.

18. Согревающие наклейки для ног

Если у вас мерзнут пальцы ног, вы будете в восторге от этих наклеек. Купить их можно здесь.

19. Шапка с теплым забралом

С такой шапкой вы забудете про замерзшие нос и щеки и обветренные губы. Купить этот удобный головной убор можно здесь.

20. Скребок для очищения снега

Внутри рукавички мягкая подкладка, поэтому расчищать снег будет тепло и комфортно. Купить скребок можно тут.

21. Варежка для влюбленных

С такой варежкой можно не отпускать руку любимого человека даже в холодную погоду. Купить ее можно здесь.

22. Перчатка для держания напитков

Для тех, кто любит прохладительные напитки и не готов расставаться с ними даже зимой. Купить такую перчатку можно здесь.

А как вы переносите зиму и понравилось ли вам что-нибудь?