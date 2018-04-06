20 вещей, которые дизайнерам стоило придумать давным-давно

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Вам когда-нибудь при взгляде на что-то хотелось воскликнуть: «И почему раньше никто до этого не додумался?» Мы не переставали повторять это, рассматривая следующие фотографии.

AdMe.ru собрал 20 примеров того, что дизайнеры не зря едят свой хлеб.

Столбы этих светофоров дублируют их сигналы

Шторка для душа с водонепроницаемыми отсеками для гаджетов

Небольшая библиотека в вагоне метро

Стол, который в мгновение ока может превратиться в стеллаж

А этот аппарат сам сложит за вас одежду

Круговой радиатор. Жаль, что в современных зданиях не так много колонн, вокруг которых можно поставить такую красоту

В этом баре напитки подают в левитирующих стаканах

Втулка со штрихкодом, по которому можно заказать новую упаковку бумаги

В этом отеле постояльцам напоминают о дне недели, меняя в лифтах ковры с соответствующими надписями

«Среда».

Кровать-качалка. Кажется, теперь мы знаем, что поставить в спальню мечты

Эскалатор, напоминающий о том, как им пользоваться

«Идите / Стойте».

Ну разве можно не думать о еде, сидя в таких креслах?

Абажур с отверстиями — созвездиями ночного неба. Один щелчок выключателем — и вы в космосе

Эти стаканы точно знают, что в них налито

Лампочки, которые потребляют на 80 % меньше энергии, а светят так же ярко

Думаете, это картины на стене? Нет, это радиатор отопления, который меняет цвет в зависимости от интенсивности нагрева

Ничего сложного, это удобная подставка под пакетики чая

Блок питания со светящимся шнуром. Не запнетесь, не потеряете, и можно использовать как ночник

Еж — держатель зубочисток для оливок. Хороший подарок для тех, кто любит проводить вечеринки

Дозатор посыпки в виде единорога. Мы же говорили, что единороги существуют и приносят людям счастье

Облизываемся на конфеты и уже ищем, где можно купить тот звездный абажур. А что вам понравилось больше всего?