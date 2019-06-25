20+ вещей, до которых человечеству стоило додуматься гораздо раньше
Каждый день мы слышим о все новых изобретениях, о которых раньше могли лишь мечтать, начитавшись фантастических романов. Возможно, вы когда-нибудь думали о том, как бы было классно, если бы в вечернем платье были карманы, или о том, чтобы ваш охлажденный напиток не нагревался со временем. А может, вы грезили о переносном гараже? Спешим вас обрадовать: эти фантазии уже воплощены в реальность.
AdMe.ru ошеломлен тем, как выгодно креатив сочетается с технологиями, и уверен, что вы тоже оцените по достоинству результаты неуемного человеческого воображения.
Надувной гараж, защищающий от осадков, а главное, от града
Микроволновая печь со встроенным тостером
Эта колонка для душа работает от микрогидроэлектрического генератора, и у нее есть встроенный Bluetooth
Чтобы никто не мог определить пароль по вашим отпечаткам, эта клавиатура каждый раз случайным образом меняет размещение чисел на панели
«Свадебное платье моей кузины. В нем есть карманы»
Дисплей в Тайбэе, на котором показано, какие туалетные кабинки свободны в данный момент
Зеркало в одной из гостиниц, которое сообщает о погоде на улице
«Солнечно. Облачно. Дождь. Снег. Ветрено».
«Эта ручка показывает, сколько страниц я еще смогу написать оставшимися чернилами»
«У меня на работе есть отдельные шкафы под верхнюю одежду для курящих и некурящих»
Плитка шоколада разделена на неравные части. Это может пригодиться в кулинарии или обучении детей основам математики
«В моем гостиничном номере в стене установлен аппарат, транслирующий белый шум, чтобы было легче уснуть»
Два в одном: мышка и калькулятор
Почувствуйте себя джедаем, пока наслаждаетесь лапшой
Чтобы точно знать, какая внутри начинка
«Сыр и бекон».
«Я только что заметил, что одна из застежек моего рюкзака может выполнять функцию свистка»
Летний вариант переноски для комфортного путешествия вашего кота
«Кепку, которую я заказал, доставили в наполненной воздухом упаковке, чтобы защитить товар от повреждений»
В баре аэропорта Портленда есть ледяная столешница, которая охлаждает ваш напиток снизу
Многофункциональная заколка для волос: помимо основного назначения, это еще шестигранный ключ и линейка
Банки, которые можно закрывать, чтобы случайно не пролить напиток
Примерочная кабинка, которая позволяет увидеть, как будут выглядеть вещи при разном освещении
«Вечер. Офис. Улица».
В одном из общественных туалетов есть унитазы с дополнительным сиденьем для детей
«У моего отца есть кепка с вентилятором, который работает на солнечной энергии»
А вы бы хотели приобрести что-нибудь из этого списка?
Фото на превью tinkrman / reddit