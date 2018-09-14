20+ вещей для организации пространства, которые облегчат повседневные заботы

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Найти место для хранения вещей, особенно в небольших помещениях, очень сложно — разнообразные полки и стеллажи, как правило, занимают много места и не прибавляют порядка и красоты. Поэтому обладателям не очень больших квартир приходится буквально рассовывать вещи по свободным местам, из-за чего найти их порой довольно непросто. Однако выход есть: современный рынок предлагает множество различных приспособлений, которые позволяют и навести порядок, и всегда держать под рукой все необходимое.

AdMe.ru покажет вам разнообразные полки, органайзеры и прочие приспособления, которые необходимы в каждом доме.

1. Для ремней и галстуков

Найти место для галстуков и ремней бывает довольно сложно: первые мнутся и теряют презентабельный вид, а ремни приходится скручивать, от чего на них могут появляться трещины и заломы. Органайзер поможет не только сохранить их в целости и сохранности, но и сэкономить место в гардеробе.

2. Для обуви

Коробки с обувью занимают много места, да и сама обувь при таком хранении может деформироваться. Специальные приспособления не занимают много места и защищают туфли и ботинки от деформирования.

3. Для ванной и кухни

Простая металлическая полочка на присоске поможет навести порядок на кухне, а губки, мочалки и небольшие флакончики с различными моющими средствами всегда будут под рукой.

4. Для кухонных мелочей

Обладателям маленьких кухонь приходится экономить буквально каждый сантиметр, а полочка, которую можно прикрепить на стену или холодильник, позволяет хранить множество необходимых вещей без ущерба для пространства.

5. Для кухни и ванной

Гибкая конструкция, позволяющая устанавливать держатель в любом положении, может крепиться и в углу, и на прямую стену.

6. Для мыла и полотенец

Держатели для полотенца и мыла отлично подойдут для смесителей с высоким изливом как в ванной, так и на кухне.

7. Для любых мелочей

Универсальный органайзер выручит тех, кому необходимо держать под рукой множество мелочей. Крепится он на надежные липучки, так что сверлить отверстия в стене не придется.

8. Для посуды и приборов

Если у вас нет возможности повесить навесные шкафы на кухне, то полка, на которой можно хранить и приборы, и посуду, станет настоящей палочкой-выручалочкой.

9. Для фруктов и яиц

Апельсины, лимоны, мандарины и даже яйца удобно хранить в этом необычном органайзере , который не только сэкономит место, но и станет украшением любой кухни.

10. Решетка для раковины / подставка под горячее

Универсальная подставка и поможет высушить вымытую посуду и фрукты, и защитит поверхность столешницы от горячих кастрюль и сковородок.

11. Для ножей

Магнитную рейку, которая служит на профессиональных кухнях для крепления ножей, можно использовать и для прочей кухонной утвари.

12. Для банок

Если вам необходимо разместить в холодильнике несколько банок с газировкой, используйте это необычное приспособление, которое позволяет сэкономить место на полках.

13. Для фольги, пленки и полотенец

Этот органайзер позволяет хранить в одном месте пакеты для мусора, фольгу, пленку и даже скотч. Кроме того, специальный механизм позволяет отрывать нужное вам количество.

14. Для разделочных досок

Простая металлическая полочка сделана таким образом, чтобы ее можно было прикрепить и к навесным шкафам, и к напольным.

15. Для банок и бутылок

Узкая пластиковая этажерка отлично подходит для хранения бутылок с напитками, масел и банок с крупами и не занимает много места. Кроме того, колесики придают полке мобильность.

16. Для одежды

«Доска» для складывания одежды позволяет сэкономить место в шкафу — с ее помощью можно компактно складывать не только футболки, но и теплые свитеры.

17. Для кухонной утвари

Практически все, что нужно для приготовления пищи, можно расположить на одной полке — ножи, банки со специями и разделочные доски уместятся на ней без труда и всегда будут под рукой.

18. Для любых банок и бутылок

Вращающаяся подставка подойдет как для моющих средств, так и для разнообразных соусов, а специальное колесо позволяет за долю секунды достать необходимую банку или бутылку.

19. Для тарелок и сковородок

Эту подставку можно использовать для тарелок, сковородок, крышек и разделочных досок, причем как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

20. Для шкафа под мойкой

Пространство под мойкой нередко остается незадействованным из-за водопроводных труб. Решить эту проблему поможет этажерка, фрагменты которой можно сдвигать на необходимое расстояние.

21. Для лука и чеснока

Чтобы лук хорошо сохранился, он должен «дышать». Об этом хорошо знали наши мамы и бабушки, хранившие его в старых чулках. Сегодня на смену отслужившим свое предметам гардероба пришли специальные мешки с удобными клапанами.

22. Универсальный органайзер

Полочки и крючки в этом органайзере можно крепить в произвольном порядке, поэтому на нем можно размещать предметы любой высоты и ширины.

А вы уже присмотрели что-то для себя?