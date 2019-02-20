20+ вещей, дизайнеры которых потрудились на славу, чтобы не создать очередную ерунду
Пока одни дизайнеры в погоне за шедевром явно перебарщивают с креативом, другие создают действительно крутые и полезные штуки. Кроссовки, у которых шнуровка регулируется словно по взмаху волшебной палочки, стильный огород для квартиры, позволяющий наслаждаться свежей зеленью круглый год, мороженое, заботящееся о здоровье ваших зубов, и чудо-лампы как венец дизайнерской фантазии.
AdMe.ru уверен, что вы по достоинству оцените 20+ крутых дизайнерских решений, которые воплотились в умелых руках.
Система, позволяющая выращивать капусту, шпинат, травы, помидоры, клубнику и практически все, что вам хочется, 365 дней в году
Необычный лифт в City Hall, Прага
Угли в форме черепа
Отличная альтернатива громоздкой башне для кошек, вечно собирающей пыль. Кот одобряет
Увидеть информацию на экране этого банкомата получится, только встав прямо перед ним и никак иначе
Прикроватный столик, соединивший в себе простоту и функциональность
Шнуровка с моторчиком на кроссовках Puma, позволяющая одним касанием затянуть или ослабить обувь. В 2020 году это можно будет делать удаленно — через приложение
Мороженое, которое напомнит о необходимости почистить после него зубы
Коробка для картофеля фри, у которой есть отдельный кармашек для кетчупа
Легким движением руки диван превращается в двухъярусную кровать
Дозатор для мыла, удобство которого сложно переоценить, когда нужно помыть грязные руки
Свет этого ночника выглядит как настоящий проход со ступеньками
Вот так выглядит сауна с видом
Теперь не придется путаться, какая из этих цепочек включает лампочу, а какая — потолочный вентилятор
Если включить эту лампу, она создаст 3D-иллюзию
Мягкий посудный шкаф из резиновой пены
С таким рюкзаком время ожидания пролетит намного быстрее
Удобная и практичная щетка для мытья ножей, вилок и ложек
Первая в мире модульная лампочка с безграничными возможностями, использующая запатентованную технологию touch-and-play
Раскладная лестница, которая идеально подходит для небольшого пространства
«Я нашел скрытое сообщение, когда сорвал бумагу с горшка»
«Кабуто приветствует тебя, благородный эковоин! Только настоящий самурай отделяет бумагу от пластика и принимает решение утилизировать и то и другое».
Розетка с секретом
Плитка, которая позволяет понять, зацепит вас дверь или нет
Стильная и практичная ручка-закладка
Какое фото из нашей подборки заняло бы первое место в вашем личном хит-параде крутого дизайна?
Фото на превью yankodesign / Instagram