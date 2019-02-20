20+ вещей, дизайнеры которых потрудились на славу, чтобы не создать очередную ерунду

4 0

5

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пока одни дизайнеры в погоне за шедевром явно перебарщивают с креативом, другие создают действительно крутые и полезные штуки. Кроссовки, у которых шнуровка регулируется словно по взмаху волшебной палочки, стильный огород для квартиры, позволяющий наслаждаться свежей зеленью круглый год, мороженое, заботящееся о здоровье ваших зубов, и чудо-лампы как венец дизайнерской фантазии.

AdMe.ru уверен, что вы по достоинству оцените 20+ крутых дизайнерских решений, которые воплотились в умелых руках.

Система, позволяющая выращивать капусту, шпинат, травы, помидоры, клубнику и практически все, что вам хочется, 365 дней в году

Необычный лифт в City Hall, Прага

Угли в форме черепа

Отличная альтернатива громоздкой башне для кошек, вечно собирающей пыль. Кот одобряет

Увидеть информацию на экране этого банкомата получится, только встав прямо перед ним и никак иначе

Прикроватный столик, соединивший в себе простоту и функциональность

Шнуровка с моторчиком на кроссовках Puma, позволяющая одним касанием затянуть или ослабить обувь. В 2020 году это можно будет делать удаленно — через приложение

Мороженое, которое напомнит о необходимости почистить после него зубы

Коробка для картофеля фри, у которой есть отдельный кармашек для кетчупа

Легким движением руки диван превращается в двухъярусную кровать

Дозатор для мыла, удобство которого сложно переоценить, когда нужно помыть грязные руки

Свет этого ночника выглядит как настоящий проход со ступеньками

Вот так выглядит сауна с видом

Теперь не придется путаться, какая из этих цепочек включает лампочу, а какая — потолочный вентилятор

Если включить эту лампу, она создаст 3D-иллюзию

Мягкий посудный шкаф из резиновой пены

С таким рюкзаком время ожидания пролетит намного быстрее

Удобная и практичная щетка для мытья ножей, вилок и ложек

Первая в мире модульная лампочка с безграничными возможностями, использующая запатентованную технологию touch-and-play

Раскладная лестница, которая идеально подходит для небольшого пространства

«Я нашел скрытое сообщение, когда сорвал бумагу с горшка»

«Кабуто приветствует тебя, благородный эковоин! Только настоящий самурай отделяет бумагу от пластика и принимает решение утилизировать и то и другое».

Розетка с секретом

Плитка, которая позволяет понять, зацепит вас дверь или нет

Стильная и практичная ручка-закладка

Какое фото из нашей подборки заняло бы первое место в вашем личном хит-параде крутого дизайна?