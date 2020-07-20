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20+ вариантов сногсшибательного летнего маникюра, который сразу хочется сделать себе

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Лето — пора экспериментов, когда хочется чего-то креативного, свежего и даже чуть-чуть сумасшедшего. Тенденции летнего маникюра 2020 года — разноцветные ногти, всевозможные вариации французского маникюра, надписи, морская тематика и анималистические мотивы. Что касается цвета, то тут у нас полная свобода: от холодных ментоловых оттенков до сочных цитрусовых. Конечно, с некоторыми идеями придется повозиться, но оно того точно стоит. Надеемся, мы вас вдохновили на что-нибудь эдакое. А в бонусе вы узнаете, на что может пойти любительница маникюра.

Женская половина AdMe.ru уже выбрала некоторые варианты и принесла своему мастеру маникюра. А вы?

Вдохновляющий морской маникюр

Кто сказал, что французский маникюр — это скучно?

© stickynovella / reddit

Зеленый — то, что надо для лета

Что может быть лучше освежающего мороженого?

«Просто посмотрите на этот цвет на моих натуральных ногтях»

© Uhhdemi / reddit

«Мои ногти совпадают с этими мятными конфетами на все 100 %»

© ArtNoobly / reddit

Отличная идея для любителей экзотики

Космические летние ночи

Разноцветный маникюр

М — магия

Немножко летнего сумасшествия

«Я не жалею о том, что сделала „небесный“ маникюр»

© angelnamedtia / reddit

«Тающий» французский маникюр

© xroseyrose / reddit

«Моя попытка сделать „дневной“ и „ночной“ маникюр»

© SleeepyStudent / reddit

Двойной френч

Для самых смелых

Вариант для любителей летнего неба

© xChristiane / reddit

Ногти истинных русалочек

Алоэ как вдохновение

© jtumm / reddit

Для любителей спокойных оттенков

Когда вы идеально сочетаете свой цвет волос и маникюр

© captinjaneway520 / reddit

Бонус: «Это самое невероятное, что я когда-либо делала: совместила дизайн ногтей с сумочкой. Моя маникюрша не разочаровала»

© godexi_ts / reddit

Поделитесь с нами своими идеями, и, может быть, мы включим их в следующую статью.

Фото на превью captinjaneway520 / reddit
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