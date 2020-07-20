20+ вариантов сногсшибательного летнего маникюра, который сразу хочется сделать себе
Лето — пора экспериментов, когда хочется чего-то креативного, свежего и даже чуть-чуть сумасшедшего. Тенденции летнего маникюра 2020 года — разноцветные ногти, всевозможные вариации французского маникюра, надписи, морская тематика и анималистические мотивы. Что касается цвета, то тут у нас полная свобода: от холодных ментоловых оттенков до сочных цитрусовых. Конечно, с некоторыми идеями придется повозиться, но оно того точно стоит. Надеемся, мы вас вдохновили на что-нибудь эдакое. А в бонусе вы узнаете, на что может пойти любительница маникюра.
Женская половина AdMe.ru уже выбрала некоторые варианты и принесла своему мастеру маникюра. А вы?
Вдохновляющий морской маникюр
Кто сказал, что французский маникюр — это скучно?
Зеленый — то, что надо для лета
Что может быть лучше освежающего мороженого?
«Просто посмотрите на этот цвет на моих натуральных ногтях»
«Мои ногти совпадают с этими мятными конфетами на все 100 %»
Отличная идея для любителей экзотики
Космические летние ночи
Разноцветный маникюр
М — магия
Немножко летнего сумасшествия
«Я не жалею о том, что сделала „небесный“ маникюр»
«Тающий» французский маникюр
«Моя попытка сделать „дневной“ и „ночной“ маникюр»
Двойной френч
Для самых смелых
Вариант для любителей летнего неба
Ногти истинных русалочек
Алоэ как вдохновение
Для любителей спокойных оттенков
Когда вы идеально сочетаете свой цвет волос и маникюр
Бонус: «Это самое невероятное, что я когда-либо делала: совместила дизайн ногтей с сумочкой. Моя маникюрша не разочаровала»
Поделитесь с нами своими идеями, и, может быть, мы включим их в следующую статью.
Фото на превью captinjaneway520 / reddit