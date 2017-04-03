16 туалетных комнат, за которые взялись дизайнеры

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Туалет, как правило, не то место, которым люди хвастаются. Но порой дизайнеры изощряются так, что уборная становится чуть ли не главным «экспонатом».

AdMe.ru собрал необычные примеры дизайна туалетных комнат, в которых хочется делать все что угодно, но только не использовать их по назначению.

Туалет на лыжной трассе

Разве есть лучше место для такого дела?

Туалет со стеклянным полом

Чтобы ускорить процесс, просто посмотрите вниз.

В стиле стимпанк

Для любителей рычажков, винтиков и болтиков.

Золотой трон

На такой туалет садиться-то жалко.

Писсуары Kisses

Вызывающий споры унитаз.

Подводный туалет

Трон Тритона выглядит примерно так.

Прозрачный туалет

Попробуй тут расслабься.

Произведение искусства

Сразу и не поймешь раковина или унитаз.

Туалет-сюрприз

Когда он не функционирует как общественный туалет, он скрыт под землей.

В форме яйца

Почувствуйте себя в будущем, воспользовавшись этим футуристическим туалетом в виде яйца.

Туалет среди высоток

Как будто во дворе присел.

Ледяной туалет

Для тех, кто не боится отморозить свои булочки.

Туалет для влюбленных

Вот, оказывается, как проявляется высшая степень доверия.

С резуарвуаром в виде аквариума

Главное — не запускать туда рыбок.

Туалет с датчиками

© hesteampunkempire

Измеряет напряжение, силу тока и давление.

Туалет-библиотека