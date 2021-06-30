20 украшений, за чьим блеском скрывается маленькая история жизни

Женщина работала на огороде и случайно потеряла обручальное кольцо. Чтобы не расстраивать мужа, она умолчала об этом и купила взамен другое, подешевле. Правду знал только сын. А спустя 10 лет ее невестка пошла на этот огород, вырвала морковку и нашла то самое кольцо, вросшее в самую сердцевину корнеплода.

На бескрайних просторах интернета редакция AdMe.ru разыскала не менее эмоциональные истории об украшениях, которые выложили обычные пользователи. Как оказалось, даже у подвесок, перстней и сережек может быть своя жизнь.

«Парень подарил мне эту подвеску. Стоит отсканировать код, и тут же открывается подборка песен о любви, которые он выбрал для меня»

«От моей бабули мне досталось несколько брошек. Из них я сделала заколку, с которой пойду к алтарю»

«Поднялся с девушкой на крышу, чтобы полюбоваться морем на закате. Там достал кольцо в тематике любимой игры, а она засмеялась и попросила не дразнить ее»

«И отвернулась. А когда обернулась, я стоял на колене с настоящим кольцом. После оглушительного визга она сказала „да“».

«Представьте: вы находите в бабушкиной шкатулке это ожерелье. Оно сделано 60 лет назад ее юным возлюбленным, а внутри него роза с первого свидания»

«Эта „Леди в воде“ сделана мной. Только форму агату придал кто-то другой, а я уже вставила его в кулон»

«Я помогала 91-летней маме искать ее серьги и нашла браслет. На нем — имена моих старших братьев и сестры. Думаю, мама была слишком замучена, чтобы добавить младших»

«Всего у нее было 8 детей. Имена старших: Джони, Диана, Дэнни, Билли».

«Природа вдохновляет меня на создание украшений. Их я плету из проволоки или вяжу крючком»

«Работаю в сфере стоматологии, вот и решила сделать себе брошь такой формы»

«Нашла эти золотые серьги в местном комиссионном магазине и просто влюбилась в них»

«Я сделал это обручальное кольцо для своего друга из трех барабанных палочек, одна из которых принадлежала его отцу, вторая — ему самому, а третья — его 2-летнему сыну»

«Решила сделать себе подарок на день рождения. Купила это кольцо с речным драконом. Оно было сделано вручную»

«Мне хотелось дополнить свои наряды ожерельем с цветочным узором. Я сделала его своими руками, а оно попало в модный журнал»

«Решила относиться к себе так, как хочу, чтобы относились ко мне. И, заключив крупную сделку, пошла в ювелирный магазин, чтобы выбрать вещицу по своему вкусу»

«Моя бабуля подарила мне кольцо. Я была слишком юна, когда ее не стало, чтобы задавать какие-то вопросы о нем, но колечко меня всегда восхищало»

«Соседка решила уехать в другую страну. И раздарила женщинам нашего квартала свои старинные украшения. Мне досталось это кольцо как напоминание о нашей дружбе»

«Мой юный брат старательно копил деньги, чтобы подарить своей девушке кольцо с его инициалом и подвеску в виде сердца на цепочке»

«Мама подарила это кольцо с печаткой отцу, когда им было по 13 лет. Это было в далеких 60-х годах. Теперь оно стало моим»

«На нашу годовщину жена подарила мне это кольцо. Оно сделано из старых компьютерных чипов и светится в темноте»

«Сегодня мама подарила мне на день рождения колье. Его украсили бриллиантами, снятыми с ее обручального кольца»

«Хотя ее брак с папой не сложился, они оба согласились, что я — то лучшее, что он принес им, и поэтому она хотела, чтобы это украшение принадлежало мне».

«Пришла ко мне пожилая пара. Женщина принесла кучу старого хлама, который уже не носит. Я расплавил его и сделал эту красоту. Она была в восторге»