20+ примеров того, что украшения могут быть круче полотен художника

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Помните песню «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» («Бриллианты — лучшие друзья девушки»), которую пела непревзойденная Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»? В нашей подборке есть не только эти блестящие камушки, но и изделия из эпоксидной смолы, оникса, меди и других материалов. У некоторых из них своя история, в то время как другие просто очень оригинальны. Главное, что от них невозможно оторвать глаз.

Мы в AdMe.ru уже выбрали своего фаворита из этой статьи, а вы? Кстати, в бонусе вас ждет пример почти невозможного совпадения.

Украшения, от которых невозможно отвести взгляд

«Огненные» украшения, почти все светится в темноте благодаря люминофору

«Я сделала зеленое колье и серьги»

Когда реальность превзошла ожидания

«Мое кольцо, сделанное моим покойным дедом. Чеканное золото 585-й пробы, звездчатый сапфир и бриллиант»

Это оригинальный кулон-робот с движущимися конечностями

«Серебро со смолой и светящимся пигментом. Сделала сама»

Кулон «Солнце и Луна», латунь и янтарь

Для эльфийской королевы

«Мне очень нравятся эти красочные ожерелья. Вышила сама»

Кольцо-печатка «Луна и Звезда» из кровавого камня

«Сделала серьги ночного неба с пушистыми облаками!»

«Океанские волны! Вторая часть моей весенней серии»

«Вот так выглядит мое кольцо, которое я ношу уже более половины своей жизни»

Изящные кольца из пресноводного жемчуга в стиле барокко

Обручальные кольца с александритом от Верены Стриглер

«Мой браслет-манжета. Он сделан из стали с обработанной бронзовой змейкой»

«Я закончил делать новую шпильку. Это олений рог с резьбой»

«Я сделала это эпоксидное ожерелье из серебра и мха»

«Я думаю, что мы наконец-то создали идеальную оправу для этого австралийского черного опала»

«Я без ума от этого!»

«Мой партнер сделал эти серьги в винтажном стиле из дутого стекла»

А вы слышите море?

«Моя первая работа»

«Нарукавник-лист, который я сделала из лабрадора (минерал)»

Три кольца с очень разным происхождением! Индийский агат в серебре, старинное кольцо с эмалью и бриллиантом «Анютины глазки» и гранат Mahenge Malaya в серебре

Вот как выглядит прогресс мастера за 2 года

Бонус: «Только что купил левую часть в ломбарде. Правая у меня уже почти 2 десятилетия»