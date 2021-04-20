20+ примеров того, что украшения могут быть круче полотен художника
Помните песню «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» («Бриллианты — лучшие друзья девушки»), которую пела непревзойденная Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»? В нашей подборке есть не только эти блестящие камушки, но и изделия из эпоксидной смолы, оникса, меди и других материалов. У некоторых из них своя история, в то время как другие просто очень оригинальны. Главное, что от них невозможно оторвать глаз.
Мы в AdMe.ru уже выбрали своего фаворита из этой статьи, а вы? Кстати, в бонусе вас ждет пример почти невозможного совпадения.
Украшения, от которых невозможно отвести взгляд
«Огненные» украшения, почти все светится в темноте благодаря люминофору
«Я сделала зеленое колье и серьги»
Когда реальность превзошла ожидания
«Мое кольцо, сделанное моим покойным дедом. Чеканное золото 585-й пробы, звездчатый сапфир и бриллиант»
Это оригинальный кулон-робот с движущимися конечностями
«Серебро со смолой и светящимся пигментом. Сделала сама»
Кулон «Солнце и Луна», латунь и янтарь
Для эльфийской королевы
«Мне очень нравятся эти красочные ожерелья. Вышила сама»
Кольцо-печатка «Луна и Звезда» из кровавого камня
«Сделала серьги ночного неба с пушистыми облаками!»
«Океанские волны! Вторая часть моей весенней серии»
«Вот так выглядит мое кольцо, которое я ношу уже более половины своей жизни»
Изящные кольца из пресноводного жемчуга в стиле барокко
Обручальные кольца с александритом от Верены Стриглер
«Мой браслет-манжета. Он сделан из стали с обработанной бронзовой змейкой»
«Я закончил делать новую шпильку. Это олений рог с резьбой»
«Я сделала это эпоксидное ожерелье из серебра и мха»
«Я думаю, что мы наконец-то создали идеальную оправу для этого австралийского черного опала»
«Я без ума от этого!»
«Мой партнер сделал эти серьги в винтажном стиле из дутого стекла»
А вы слышите море?
«Моя первая работа»
«Нарукавник-лист, который я сделала из лабрадора (минерал)»
Три кольца с очень разным происхождением! Индийский агат в серебре, старинное кольцо с эмалью и бриллиантом «Анютины глазки» и гранат Mahenge Malaya в серебре
Вот как выглядит прогресс мастера за 2 года
Бонус: «Только что купил левую часть в ломбарде. Правая у меня уже почти 2 десятилетия»
А у вас есть любимые украшения?
Фото на превью Djanghost / Reddit
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