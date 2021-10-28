20+ трендовых примеров маникюра, который создает ощущение, будто вы только что вышли из лакшери-салона

Маникюр рассказывает о нас не меньше, чем одежда и обувь. А разные виды покрытий становятся популярными и выходят из моды так же быстро, как зима сменяет лето. Поэтому не помешает одним глазком взглянуть на актуальные тренды, которые сейчас предлагают продвинутые салоны и мастера. А еще с помощью маникюра можно почувствовать себя счастливой, обновленной, смелой и стильной всего через час-полтора.

Мы в AdMe.ru решили подкинуть вам идей для следующего похода к вашему мастеру, и вот новая статья на эту тему. А в конце вас ждет парочка бонусов, ломающих стереотипы, и вариант «френча» от знаменитого голливудского стилиста.

Обновленный французский маникюр

Маникюр «Негативное пространство» (часть ногтя остается незакрашенной)

Немного серебра и золота

Асимметричный дизайн

Маникюр с рисунком

С элементами дизайна на ногтях и пальцах

Дизайн для Хеллоуина

Бонус № 1: французский маникюр от знаменитого голливудского стилиста Тома Бачика

Если привычный французский маникюр вам наскучил, то вот вариант от Тома Бачика, который «делает ноготочки» Дженнифер Лопес, Селене Гомес и Хайди Клум: матовый «френч» с пятью оттенками, постепенно переходящими от молочного к шоколадному.

Бонус № 2: «Сделал маникюр»

Елки-палки, ты же мужчина! Такой крутой маникюр — и на фоне пустого бензобака. Заправь машину! © khv_lisa / Twitter

Бонус № 3: кольца для кончиков пальцев