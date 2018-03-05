20 товаров, которые тут же хочется схватить с полки магазина из-за их крутой упаковки

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Упаковка товара давно перестала быть чем-то второстепенным. Теперь ей уделяют большое внимание, она стала отдельной частью маркетинга. Существуют даже престижные конкурсы в этой области, например Pentawards. Посмотрите на эти «обертки» продукта: они настолько классные, что заставят приобрести вещь, даже если она вам не слишком нужна.