20 товаров, которые тут же хочется схватить с полки магазина из-за их крутой упаковки
Упаковка товара давно перестала быть чем-то второстепенным. Теперь ей уделяют большое внимание, она стала отдельной частью маркетинга. Существуют даже престижные конкурсы в этой области, например Pentawards. Посмотрите на эти «обертки» продукта: они настолько классные, что заставят приобрести вещь, даже если она вам не слишком нужна.
AdMe.ru собрал примеры «умной» упаковки, мимо которой сложно пройти.
1. Вино «Кровь винограда»
2. Соус чили
3. Бутылка вина, которая образует два стакана
4. Дождь — неотъемлемая часть хорошего урожая
5. Веселые резинки для волос
6. Маленькая олива
7. Барт Симпсон на шоколадном батончике
8. Молоко прямиком от коровы
9. Идея для упаковки наушников
10. Пицца в кусочках
11. Канкан в салате
12. Главное, не увлекаться жизнью в розовых очках
13. Есть куда девать шелуху
14. Огуречный смягчающий гель — все понятно без текста
15. Аутентичная упаковка печенья
16. Сбивают с ног мощным звуком
17. Изящная упаковка печенья
18. Средства для интимной гигиены — нагие, как они есть
19. Пакет для букетов
20. Сделано пчелами
А вам случалось покупать товар из-за упаковки?
Фото на превью Kyo Sato/Kotobuki Seihan Printing Co.,Ltd, Tutu ChouChou, Pavla Chuykina