20+ товаров, которые так хороши, что заказываешь в подарок, а потом оставляешь себе

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Внутри каждой рациональной личности, которая всегда придерживается плана и не позволяет себе лишнего, живет ребенок, жаждущий новых впечатлений. И при виде всяких красивых штуковин он вопит: «Хочу!» Иногда мы даем ему волю и покупаем держатели для колец в виде оленей, дуршлаги с глазами и радужные вилки. И это правильно, ведь такие необязательные покупки приносят нам радость, а радости много не бывает.

Мы в AdMe.ru сначала сложили в корзину половину вещей с eBay, а потом спохватились, что еще не рассказали обо всех этих клевых штуковинах вам. А в конце статьи вас ждет бонус: игрушка для тех, кто никак не повзрослеет.

1. Держатель для варки и хранения яиц

Купить можно здесь.

2. Подставка для украшений в виде оленя

Купить можно здесь.

3. Чеснокодавилка, которую легко использовать и мыть

Купить можно здесь.

4. Худи с карманом для кошек и собак

Купить можно здесь.

5. Набор радужных вилок, ложек и ножей

Купить можно здесь.

6. Ночник-банан

Купить можно здесь.

7. Формы для печенья с изображениями знаменитых людей

Купить можно здесь.

8. Копилка для монет, где прячется котик

Купить можно здесь.

9. Держатель для губки

Купить можно здесь.

10. Чехол для телефона, который светится в темноте

Купить можно здесь.

11. Заварочная емкость для чая в виде ленивца

Купить можно здесь.

12. Дуршлаг в виде Макаронного Монстра

Купить можно здесь.

13. Держатель для книг

Купить можно здесь.

14. Зонт, который меняет цвет под дождем

Купить можно здесь.

15. Горшочки для суккулентов

Купить можно здесь.

16. Овощечистка в виде печального котика

Купить можно здесь.

17. Футболка с принтом на изнаночной стороне

Купить можно здесь.

18. Компактная экосумка

Купить можно здесь.

19. Магнитная скульптура-антистресс

Купить можно здесь.

20. Веселые губки для мытья посуды и уборки

Купить можно здесь.

21. Антисептик в упаковке, которая понравится детям

Купить можно здесь.

22. Штопор

Купить можно здесь.

Бонус: игрушка для тех, кто никак не повзрослеет. Или для тех, у кого есть враги, хе-хе

Купить можно здесь.

А какие из этих товаров одобрила бы даже ваша внутренняя жаба?