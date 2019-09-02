20+ товаров, которые так хороши, что заказываешь в подарок, а потом оставляешь себе
Внутри каждой рациональной личности, которая всегда придерживается плана и не позволяет себе лишнего, живет ребенок, жаждущий новых впечатлений. И при виде всяких красивых штуковин он вопит: «Хочу!» Иногда мы даем ему волю и покупаем держатели для колец в виде оленей, дуршлаги с глазами и радужные вилки. И это правильно, ведь такие необязательные покупки приносят нам радость, а радости много не бывает.
Мы в AdMe.ru сначала сложили в корзину половину вещей с eBay, а потом спохватились, что еще не рассказали обо всех этих клевых штуковинах вам. А в конце статьи вас ждет бонус: игрушка для тех, кто никак не повзрослеет.
1. Держатель для варки и хранения яиц
2. Подставка для украшений в виде оленя
3. Чеснокодавилка, которую легко использовать и мыть
4. Худи с карманом для кошек и собак
5. Набор радужных вилок, ложек и ножей
6. Ночник-банан
7. Формы для печенья с изображениями знаменитых людей
8. Копилка для монет, где прячется котик
9. Держатель для губки
10. Чехол для телефона, который светится в темноте
11. Заварочная емкость для чая в виде ленивца
12. Дуршлаг в виде Макаронного Монстра
13. Держатель для книг
14. Зонт, который меняет цвет под дождем
15. Горшочки для суккулентов
16. Овощечистка в виде печального котика
17. Футболка с принтом на изнаночной стороне
18. Компактная экосумка
19. Магнитная скульптура-антистресс
20. Веселые губки для мытья посуды и уборки
21. Антисептик в упаковке, которая понравится детям
22. Штопор
Бонус: игрушка для тех, кто никак не повзрослеет. Или для тех, у кого есть враги, хе-хе
А какие из этих товаров одобрила бы даже ваша внутренняя жаба?
Фото на превью Peleg Design