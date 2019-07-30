20+ товаров и услуг, которые вы можете получить абсолютно бесплатно

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Совершая покупки, мы получаем удовольствие. Происходит это на уровне физиологии: вырабатываются дофамин и эндорфины — гормоны счастья. Они создают иллюзию, будто новая кофточка — это то, что сделает нашу жизнь ярче и веселее. Длится эйфория максимум пару дней, а вот брешь в бюджете нервирует потом неделями. А что, если обмануть мозг и предложить ему бесплатные приобретения? Как ни парадоксально это звучит, но многие в том числе по-настоящему важные вещи мы можем получить просто так.

Мы в AdMe.ru выступаем за разумную экономию и хотим поделиться своими находками — списком услуг и товаров, которые не будут стоить вам ни копейки. Среди них есть как жизненно необходимые вещи, так и просто приятные мелочи.

Природные ресурсы и земля

Лес на строительство дома. В среднем около 150 кубометров. Правда, такое право имеют только представители малочисленных коренных народов. В некоторых регионах претендовать на получение бесплатной древесины могут также ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных вооруженных конфликтов. Согласно условиям, лесоматериал можно получить на ремонт существующего дома или на строительство нового.

В среднем около 150 кубометров. Правда, такое право имеют только представители малочисленных коренных народов. В некоторых регионах претендовать на получение бесплатной древесины могут также ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных вооруженных конфликтов. Согласно условиям, лесоматериал можно получить на ремонт существующего дома или на строительство нового. Гектар земли. С 1 февраля 2017 года любой гражданин России может получить гектар земли на Дальнем Востоке. Выбрать участок можно на сайте и там же подать заявку. Инструкция, как это сделать, находится здесь. При этом несколько граждан могут объединиться, чтобы получить один участок для общих целей. Землю разрешено использовать для ведения сельского, лесного или охотничьего хозяйства либо для занятий предпринимательской деятельностью. Переезжать для этого необязательно. Участок предоставляется в пользование на 5 лет, после чего может быть передан в аренду или бесплатно в собственность.

Путешествия

Couchsurfing. Всемирная сеть, в которой насчитывается более полумиллиона участников. Все они готовы разместить у себя на ночь путешественников в свободной комнате или на диване совершенно бесплатно. Мотивация у каждого своя: кому-то просто скучно, кто-то практикует таким образом иностранный язык. Система такая же, как на Airbnb. Вы регистрируетесь, максимально подробно заполняете свой профиль — так, чтобы вас захотелось пригласить к себе. И отправляете / принимаете запросы. После визита гости оставляют отзывы, удалить которые с сайта невозможно.

Всемирная сеть, в которой насчитывается более полумиллиона участников. Все они готовы разместить у себя на ночь путешественников в свободной комнате или на диване совершенно бесплатно. Мотивация у каждого своя: кому-то просто скучно, кто-то практикует таким образом иностранный язык. Система такая же, как на Airbnb. Вы регистрируетесь, максимально подробно заполняете свой профиль — так, чтобы вас захотелось пригласить к себе. И отправляете / принимаете запросы. После визита гости оставляют отзывы, удалить которые с сайта невозможно. Free Walking Tours. Экскурсии во всех городах мира. Нечто вроде каучсерфинга или автостопа, только в области экскурсий. Изначально это была просто группа волонтеров, позже движение приобрело международный масштаб, хотя и сегодня у него нет единой платформы. Free Walking Tours — это просто частные компании и энтузиасты в различных городах. Собираясь в путешествие, изучите все варианты прогулок на сайте с местными гидами и выберите подходящий для себя. Если понравится, вы можете оставить чаевые, но обязательным условием это не является. К особенностям относится то, что такие экскурсии, как правило, проводятся на английском языке.

Экскурсии во всех городах мира. Нечто вроде каучсерфинга или автостопа, только в области экскурсий. Изначально это была просто группа волонтеров, позже движение приобрело международный масштаб, хотя и сегодня у него нет единой платформы. Free Walking Tours — это просто частные компании и энтузиасты в различных городах. Собираясь в путешествие, изучите все варианты прогулок на сайте с местными гидами и выберите подходящий для себя. Если понравится, вы можете оставить чаевые, но обязательным условием это не является. К особенностям относится то, что такие экскурсии, как правило, проводятся на английском языке. Экскурсии по Петербургу. Тоже за пожертвования, как и Free Walking Tours. Отличие лишь в том, что экскурсии здесь более стандартные — по сути, те же самые, что предлагаются в турагентствах за немалые деньги. Проходят экскурсии раз в неделю — по выходным и по будням вечером.

Тоже за пожертвования, как и Free Walking Tours. Отличие лишь в том, что экскурсии здесь более стандартные — по сути, те же самые, что предлагаются в турагентствах за немалые деньги. Проходят экскурсии раз в неделю — по выходным и по будням вечером. Бесплатные музеи. Во многих музеях есть дни бесплатных посещений. Правда, желающих бывает так много, что приходится выстаивать многочасовые очереди. Но есть и такие музеи, где действует бесплатный вход для всех посетителей в любой день недели. В их числе Британский музей в Лондоне, Национальная галерея в Лондоне, Музей современного искусства в Париже, Национальный музей Дании, Музей монетного двора в Мадриде, Военно-исторический музей в Берлине, Национальный музей американских индейцев в Нью-Йорке, Городской музей Хельсинки, Национальный музей изящных искусств в Аргентине, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Образование

Курс в зарубежном вузе. Если вы жаждете новых знаний и отлично владеете английским, то вам прямой путь в Стэнфорд. Да-да, тот самый, что окончили основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Многие престижные вузы США предлагают всем интересующимся бесплатный доступ к своим онлайн-курсам. Среди них есть и Стэнфордский университет. А еще Массачусетский технологический институт, Университет Карнеги — Меллона, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Тафтса. Диплом, конечно, вы не получите. Но если ваша цель — получение знаний и проверка своих сил, то стоит попробовать.

Если вы жаждете новых знаний и отлично владеете английским, то вам прямой путь в Стэнфорд. Да-да, тот самый, что окончили основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Многие престижные вузы США предлагают всем интересующимся бесплатный доступ к своим онлайн-курсам. Среди них есть и Стэнфордский университет. А еще Массачусетский технологический институт, Университет Карнеги — Меллона, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Тафтса. Диплом, конечно, вы не получите. Но если ваша цель — получение знаний и проверка своих сил, то стоит попробовать. Языковые курсы. Мечтаете изучить язык, но нет возможности оплатить занятия? Десятки различных языков можно выучить бесплатно с помощью аудио- и видеоинструментов на сайте BBC. А еще там есть любопытный раздел с описанием самых распространенных ошибок в разных языках мира.

Мечтаете изучить язык, но нет возможности оплатить занятия? Десятки различных языков можно выучить бесплатно с помощью аудио- и видеоинструментов на сайте BBC. А еще там есть любопытный раздел с описанием самых распространенных ошибок в разных языках мира. Кружки для детей. В России существует система государственных культурных бюджетных учреждений — культурно-досуговые центры и центры семьи. Выбираете тот, что находится в вашем районе. Многие занятия там бесплатны. Чаще всего это вокальная и танцевальная студия, шахматный клуб.

В России существует система государственных культурных бюджетных учреждений — культурно-досуговые центры и центры семьи. Выбираете тот, что находится в вашем районе. Многие занятия там бесплатны. Чаще всего это вокальная и танцевальная студия, шахматный клуб. Книги. Программа «ЛитРес: Библиотека» делится электронными книгами. Для начала надо завести читательский билет в районной библиотеке. В нем будут логин и пароль для входа в «ЛитРес». Вы сможете взять любую книгу на 2 недели. Скачать не получится, а читать в телефоне или планшете можно в мобильном приложении «ЛитРес».

Здоровье

Фонд профилактики рака совместно с НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова запустил систему оценки риска рака Screen. Онлайн-тест покажет ваши индивидуальные риски возникновения злокачественных опухолей. По результатам теста даются рекомендации по профилактике. Также есть возможность записаться на обследование. За время существования теста его успели пройти уже почти 400 тыс. человек.

совместно с НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова запустил систему оценки риска рака Screen. Онлайн-тест покажет ваши индивидуальные риски возникновения злокачественных опухолей. По результатам теста даются рекомендации по профилактике. Также есть возможность записаться на обследование. За время существования теста его успели пройти уже почти 400 тыс. человек. Массаж в любой поликлинике — как для взрослых, так и для детей. По ОМС. Конечно, речь идет не о релаксирующем массаже, а о лечебном. Нужно только взять направление у терапевта, невропатолога или травматолога, и вам не придется тратить половину зарплаты на массаж в частной клинике. Как правило, это врачи с высоким уровнем квалификации: без образования специалиста в поликлинику не возьмут, в отличие от салона красоты, например.

в любой поликлинике — как для взрослых, так и для детей. По ОМС. Конечно, речь идет не о релаксирующем массаже, а о лечебном. Нужно только взять направление у терапевта, невропатолога или травматолога, и вам не придется тратить половину зарплаты на массаж в частной клинике. Как правило, это врачи с высоким уровнем квалификации: без образования специалиста в поликлинику не возьмут, в отличие от салона красоты, например. Помощь психолога или психотерапевта. Как и в предыдущем случае, вы просто берете талон на посещение в поликлинике. Во многих крупных городах есть специальные центры, куда можно попасть абсолютно бесплатно. На сайте Минздрава есть положение «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при депрессиях». А значит, без помощи вас оставить не имеют права по закону.

или психотерапевта. Как и в предыдущем случае, вы просто берете талон на посещение в поликлинике. Во многих крупных городах есть специальные центры, куда можно попасть абсолютно бесплатно. На сайте Минздрава есть положение «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при депрессиях». А значит, без помощи вас оставить не имеют права по закону. Контактные линзы. В подарок однодневные контактные линзы Acuvue® Oasys 1-Day. Чтобы принять участие в данной акции, нужно прийти в салоны оптики из этого списка. Важно: акция действует только в Москве. Врач подберет подходящие именно вам линзы и вручит бесплатную упаковку для тестирования.

Еда

Фудшеринг — экологическое движение, адепты которого ратуют за сохранение еды от выбрасывания. В одной из тематических групп участники называют себя «спасителями еды». В ежедневных постах можно найти информацию о бесплатных продуктах с овощебаз, бесплатной выпечке из пекарни, а также о том, чем люди готовы поделиться безвозмездно. Главное преимущество заключается в том, что это не временная акция, а хорошее подспорье для бюджета на регулярной основе.

— экологическое движение, адепты которого ратуют за сохранение еды от выбрасывания. В одной из тематических групп участники называют себя «спасителями еды». В ежедневных постах можно найти информацию о бесплатных продуктах с овощебаз, бесплатной выпечке из пекарни, а также о том, чем люди готовы поделиться безвозмездно. Главное преимущество заключается в том, что это не временная акция, а хорошее подспорье для бюджета на регулярной основе. Детское питание. Экономным родителям на заметку: детское питание тоже можно получить абсолютно бесплатно. Производителям важна обратная связь, а потому они готовы выслать свою продукцию на пробу. От вас потребуется регистрация, заполнение анкеты и отчет по результатам тест-драйва. Желающих много, поэтому нет гарантии, что вас выберут, однако попытаться стоит.

Экономным родителям на заметку: детское питание тоже можно получить абсолютно бесплатно. Производителям важна обратная связь, а потому они готовы выслать свою продукцию на пробу. От вас потребуется регистрация, заполнение анкеты и отчет по результатам тест-драйва. Желающих много, поэтому нет гарантии, что вас выберут, однако попытаться стоит. Мороженое. В фирменных киосках торговой марки «Коровка из Кореновки» раздают новинку — пломбир с черной смородиной. А еще можно поучаствовать в творческом конкурсе и побороться за призы.

Косметика

Бесплатными пробниками косметики мало кого удивишь. Правда, если раньше производители были более щедры, то сейчас максимум, что можно получить у консультанта в магазине, — это небольшой пробник, которого хватает лишь на один раз. Но некоторые производители все еще устраивают аттракционы неслыханной щедрости, и в интернете регулярно появляются разнообразные спецпредложения. Правда, придется немного потрудиться. Сегодня в сети мы нашли следующие акции.

Набор косметики Sephora. Не самая популярная и не самая бюджетная в России сеть постоянно повышает лояльность к бренду с помощью подарков. Предложение, от которого невозможно отказаться, — бесплатный набор в день рождения. Чтобы получить его, нужно зарегистрироваться в программе Beauty Insiders. В соответствующий день именинница просто приходит в ближайший магазин Sephora и показывает карту Insider. Акция действительна в течение 2 недель после дня рождения. Важно: получить набор можно только непосредственно в магазине, за доставку же почтой придется доплатить.

Не самая популярная и не самая бюджетная в России сеть постоянно повышает лояльность к бренду с помощью подарков. Предложение, от которого невозможно отказаться, — бесплатный набор в день рождения. Чтобы получить его, нужно зарегистрироваться в программе Beauty Insiders. В соответствующий день именинница просто приходит в ближайший магазин Sephora и показывает карту Insider. Акция действительна в течение 2 недель после дня рождения. Важно: получить набор можно только непосредственно в магазине, за доставку же почтой придется доплатить. Крем для век Vichy. Крем для кожи вокруг глаз, в состав которого входит 89 % термальной воды и 11 % гиалуроновой кислоты. Чтобы потребитель мог ознакомиться с продуктом, бренд обещает выслать образец для тест-драйва. Необходимые требования: заполнение анкеты, ссылка на аккаунт в соцсети и отзыв по факту тестирования. 5 лучших комментаторов получат по полноразмерной версии крема — 50 мл.

Крем для кожи вокруг глаз, в состав которого входит 89 % термальной воды и 11 % гиалуроновой кислоты. Чтобы потребитель мог ознакомиться с продуктом, бренд обещает выслать образец для тест-драйва. Необходимые требования: заполнение анкеты, ссылка на аккаунт в соцсети и отзыв по факту тестирования. 5 лучших комментаторов получат по полноразмерной версии крема — 50 мл. Kiehl’s. На официальном сайте бренда и в офлайн-магазинах каждый может пройти бесплатную диагностику кожи. Тест покажет, какие средства марки подойдут именно вам. В подарок можно получить 5 бесплатных образцов средств из рекомендованного ритуала ухода. Чтобы не платить за доставку, отправляйтесь в бутик бренда.

На официальном сайте бренда и в офлайн-магазинах каждый может пройти бесплатную диагностику кожи. Тест покажет, какие средства марки подойдут именно вам. В подарок можно получить 5 бесплатных образцов средств из рекомендованного ритуала ухода. Чтобы не платить за доставку, отправляйтесь в бутик бренда. Бьюти-бокс. В 50 гипермаркетах «Карусель» по всей России появились брендированные розовые стойки, при помощи которых девушки могут выиграть коробочку с 3 бьюти-средствами. Для этого нужно сделать фото стойки во весь рост, а также селфи на фоне стойки, затем выложить пост в инстаграм, поставив соответствующие хештеги и геолокацию.

Маленькие приятности

Снимки на память. Shutterfly — приложение для облачного хранения, обработки и печати фото. В качестве бонуса можно напечатать неограниченное количество карточек размером 10 на 10 см и 10 на 12 см. Акция работает только в мобильном приложении.

Shutterfly — приложение для облачного хранения, обработки и печати фото. В качестве бонуса можно напечатать неограниченное количество карточек размером 10 на 10 см и 10 на 12 см. Акция работает только в мобильном приложении. Пробники на все случаи жизни: косметика, питание, товары для здоровья. Большой портал, на котором есть сотни разнообразных товаров для теста. Можно найти даже полноразмерные версии. Платить ничего не нужно, заказать на пробу можно, заработав баллы: за регистрацию, за привязку к соцсетям, за отзывы. Есть небольшой минус: действует только самовывоз, при этом необходимо заплатить 50 рублей.

на все случаи жизни: косметика, питание, товары для здоровья. Большой портал, на котором есть сотни разнообразных товаров для теста. Можно найти даже полноразмерные версии. Платить ничего не нужно, заказать на пробу можно, заработав баллы: за регистрацию, за привязку к соцсетям, за отзывы. Есть небольшой минус: действует только самовывоз, при этом необходимо заплатить 50 рублей. Ювелирное украшение. Все, что от вас потребуется, — это просто зарегистрироваться. Подобные акции периодически проводятся в крупных ювелирных сетях. «Ювелирцентр» дарит кулон на выбор всего лишь за заполнение анкеты. Аналогичная акция у Sokolov: чтобы получить подарок, вам нужно только показать скриншот с акцией. А в Sunlight — штрихкод. Главный риск в том, что вам может захотеться прикупить что-нибудь, несмотря на то что пришли вы за бесплатным кулончиком.

Все, что от вас потребуется, — это просто зарегистрироваться. Подобные акции периодически проводятся в крупных ювелирных сетях. «Ювелирцентр» дарит кулон на выбор всего лишь за заполнение анкеты. Аналогичная акция у Sokolov: чтобы получить подарок, вам нужно только показать скриншот с акцией. А в Sunlight — штрихкод. Главный риск в том, что вам может захотеться прикупить что-нибудь, несмотря на то что пришли вы за бесплатным кулончиком. Билет в кино. Сеть кинотеатров «Каро» дарит именинникам подарок — бесплатный билет на любой сеанс в 2D. Акция действует неделю до и после праздника. Приходите с паспортом и наслаждайтесь киноновинками.

Удавалось ли вам получить что-нибудь бесплатно и стоило ли это потраченных усилий?