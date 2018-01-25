20 товаров, достойных фразы «Заткнись и возьми мои деньги!»

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Даже разводной ключ способен заставить нас открыть от восхищения и рот, и кошелек, если создан талантливым дизайнером. AdMe.ru сделал подборку штуковин, в которые создатели вложили всю свою фантазию, остроумие и представления о прекрасном. А в конце вас ждет загадка: как вы думаете, для чего предназначен странный предмет на картинке (а ведь он нужен буквально каждому из нас!)? Нажмите на фото, чтобы узнать верный ответ.

«Цензурное» полотенце

Плоская бутылка для воды, которая поместится даже в маленькой сумочке

Зубная паста, которая окрашивает плохо прочищенные участки зубов в голубой цвет

«Пузырь тишины» — гаджет, который блокирует все посторонние звуки: шум с улицы и из соседних квартир, голоса и т. д.

Лыжная маска в виде мордочки кошки

Держатель для туалетной бумаги для ленивых ценителей отличного дизайна

Защитный экран для лобового стекла для поклонников «Звездных войн»

Держатель для губки-скребка в виде поющей в ванне дамы

Крутейший разводной ключ

Складной чемодан-самокат

Мультифункциональная «снежинка» с отвертками и открывалкой, которую легко носить с собой

Аудиомаска для сна, которая подавляет шум и позволяет слушать музыку и аудиокниги даже в самом шумном месте

Кружево из сахара для изысканных чаепитий

Блок бумаги для записей со спрятанной бумажной скульптурой, который хочется закончить поскорее

Кружка, которая выжимает чайный пакетик до капли

«Драгоценный» спрей для еды

Компактная сумка-капля для мокрых вещей, которая защищает от влаги остальные вещи в вашем рюкзаке

Конфеты-планеты

Жароустойчивые перчатки для барбекю и других «горячих» работ

Кубик-антистресс с разными кнопками и переключателями на каждой из граней