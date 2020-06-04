20+ татуировок, которые вы запомните на всю жизнь, но точно не рискнете повторить

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На костяшках пальцев Джорджа Оруэлла были синие круги, Уинстон Черчилль носил на предплечье якорь, и герои нашей подборки тоже хотели бы иметь значимые татуировки, о которых могли бы рассказывать их потомки, но как-то не задалось.

Мы в AdMe.ru восхитились тату-промахами и чувством юмора их обладателей, ведь они не стали скрывать такую «красоту», а поделились ей со всем миром.

Так вот как все было во времена юрского периода

«Мастеру удалось сделать так, что Мэрилин выглядит как мужчина»

По крайней мере это тату точно оригинальное

Когда мастер не сообщил, что рисует только в 2D

«Совершенно нормально выглядящая лиса»

«Какой милый ангел»

«Невероятный портрет Анджелины Джоли!»

«По словам художника, это именно то, чего хотел заказчик»

«Подруга сделала тату у знакомого парня. И сразу же пожалела о своем решении»

«Чем больше я смотрю, тем хуже мне становится»

Тигровая лилия

«Дети, не делайте татуировки»

«Успешно справился»

«Какая красивая получилась пара»

«Когда-то очень хотел это тату — такая была прихоть. Сделал „войну викингов в шлеме“. Теперь хочу скрыть это»

«Я не знаю, как сказать своему другу. Это худшее, что я когда-либо видел»

Когда ты очень хотел сохранить память о своем кумире, но вышло не очень

Зато все, кто это увидит, будут улыбаться

Кажется, здесь что-то про любовь

Тот-Кого-Нельзя-Называть получился действительно зловещим

Текст на татуировке: «Если у тебя нет нужды в ней, не делай ее. Татуировки — это для чего-то важного».

«Похоже, он кричит, зовет на помощь»

«Кажется, самое время покупать длинные носки»

«Это так вы решили увековечить меня?»

Иногда тату вдохновляет на творчество