20+ татуировок, которые будут круто смотреться на ладонях
Татуировка уже давно стала отдельным видом искусства. Но кто-то отрицает его существование, другим откровенно все равно, ну а третьи всецело принимают его. И даже готовы украшать тело рисунками, иногда выбирая в качестве «полотна» нетривиальные места — ладони.
Редакция AdMe.ru принимает любое искусство, в том числе и нательной живописи. Мы вдохновились красивыми татуировками от разных мастеров мира и хотим поделиться ими с нашими читателями.
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Как вы относитесь к татуировкам на ладонях? Может быть, у вас даже есть подобные? Если да, покажите нам фото в комментариях.
Фото на превью bombom_small / Instagram