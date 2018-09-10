20 доказательств того, что одна яркая деталь в интерьере кухни решает все

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

При выборе цветов в дизайне кухни многие предпочитают нейтральные оттенки стен, пола и мебели, в результате чего интерьер может получиться совсем скучным и унылым. Разбавить невзрачную палитру и добавить в нее красивые цветовые акценты могут не только яркие стулья или шторы, но и другие вещи.

AdMe.ru покажет, что всего один яркий предмет или несколько деталей могут буквально преобразить вашу кухню, придать ей особый стиль и атмосферу.

1. Стол

Насыщенный ультрамарин придает белой кухне летнее, морское настроение. Другие примеры использования этого цвета в интерьере можно найти здесь.

Яркий зеленый цвет выгодно оттеняет кухню в темных тонах французского дизайнера Сары Лавуан.

2. Остров

Шикарный остров насыщенного сливового оттенка является центром классической белой кухни и, несомненно, привлекает к себе внимание.

Остров нежного желтого цвета делает кухню не только комфортной, но и добавляет в нее света и позитива.

3. Стулья

Еще один способ добавить цвета в кухонный интерьер — выбрать стулья насыщенного лавандового оттенка.

Бирюзовый цвет стульев не только освежает, но и прекрасно сочетается и с темной, и со светлой гаммой.

4. Светильники

Желтый цвет на кухне всегда уместен: он очень сочный и «вкусный». Если у вас белая кухня, стоит попробовать сочетание с натуральным деревом и ярко-желтыми светильниками.

Полупрозрачные плафоны из цветного стекла создают в кухне праздничную атмосферу.

5. Шкаф

Открытый шкаф для посуды — это не только удобно, но, если он желтого цвета, еще и очень оригинально.

Белый шкаф для посуды станет стильным и необычным, если покрасить заднюю стенку в яркий цвет, а на дверцу нанести черно-белый узор.

6. Фартук

Оранжевый часто используется как главный акцентный цвет в кухнях стиля модерн. И не зря, ведь он буквально вдыхает жизнь и энергию в скучную бежевую палитру.

Сочетание лимонно-желтого и белого особенно подходит небольшим кухням, так как светлые оттенки визуально расширяют пространство, а яркие цвета создают объем.

7. Холодильник

Красный холодильник — и этим все сказано.

Желтый холодильник привносит в кухонный интерьер живую и позитивную атмосферу. Он главный на этой кухне. Дизайн всей квартиры можно посмотреть здесь.

8. Плита

Цветная бытовая техника уж точно подойдет тем, кто любит все необычное. Что может быть оригинальнее, чем синяя плита?

Только оранжевая плита!

9. Ковер

Яркий ковер с длинным ворсом создает уют в строгом белом интерьере кухни. Так и хочется по нему пройтись.

Ковер в персидском стиле удачно вписывается в минималистичный современный интерьер и делает его живым и динамичным.

10. Шторы

Шторы с «акварельным» узором гармонично сочетаются с нежным светло-бирюзовым оттенком кухонной плитки. Посмотреть кухню до и после можно здесь.

Красно-белое сочетание плюс растительный рисунок на шторах — классика, которая тем не менее может добавить красок в вашу кухню.