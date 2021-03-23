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20+ способов навести и поддерживать порядок, которые знают только профессионалы

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Порой нам кажется, что мы хорошо разбираемся в какой-то теме и новые знания нам ни к чему. Например, что сложного в поддержании порядка в доме? Вытер пыль, помыл пол, раз в месяц протер шкафчики. Однако кто из нас может похвастаться постоянной чистотой в квартире или тем, что ему нравится наводить чистоту изо дня в день? Ирина — сертифицированный организатор пространства, и она даст нам дельные советы, как быстро и качественно привести квартиру в порядок, а также выработать полезные привычки.

Мы в AdMe.ru уже вооружились некоторыми хитростями. И знаете, стало намного легче убирать. А в бонусе для вас припрятали ответ на самый болезненный вопрос тысячелетия.

12.

Если при уборке вырастают кучи вещей и вы не знаете, что с ними делать, воспользуйтесь методом 4 контейнеров. Поставьте перед собой 4 ящика или визуально поделите пространство на 4 сектора:

  • выбросить;

  • раздать / продать;

  • пока оставить;

  • использовать.

11.

Организация холодильника:

  • выбросите все просроченные продукты;

  • избавьтесь от пакетиков, переложите определенные продукты в лотки или корзинки. Таким образом проще содержать полки в чистоте;

  • на полки можно постелить специальные коврики;

  • готовую еду поместите в контейнеры — это гораздо эстетичнее, удобнее, компактнее. Супы я оставляю, но многие их тоже переливают в соответствующую тару;

  • масло, сыр, колбасу и т. п. тоже помещаем в специальные лотки или контейнеры;

  • храним продукты по принципу: что с большим сроком годности — подальше, с меньшим — поближе. ⠀

Холодильник можно разделить на зоны:

  • готовая еда — в контейнерах на отдельной полке;

  • «молочка» и напитки чаще всего хранятся на полках двери;

  • овощи, фрукты — в соответствующих отсеках;

  • масло, сыры, йогурты — на отдельной полке;

  • яйца — на дверце холодильника;

  • приправы и соусы тоже в дверце холодильника.

10.

Ключ к чистой ванной — разумное размещение всех необходимых вещей. Сделайте так, чтобы все нужное было под рукой. Храните там, где используете.

  • Держите средства для уборки туалета рядом с ним, средства для очистки душа — в душе, а чистящее средство для раковины — возле раковины. Так вам будет проще навести чистоту за несколько минут;

  • ⠀В маленькой ванной комнате правильное хранение становится еще более важным;

  • Если вам совсем не хватает места, подумайте, что необходимо в этой комнате, а что можно спокойно перенести в другую комнату / шкаф / коридор.

Используйте пространство по максимуму:

  • повесьте полку над дверью, чтобы добавить места;

  • используйте саму дверь;

  • добавьте полки;

  • специальные стойки;

  • пространство под или над ванной;

  • внутреннюю сторону дверцы шкафов;

  • навесные корзины, крючки и пр.

Многие средства лучше организовать, используя контейнеры, органайзеры, подносы, подвесные держатели, вращающиеся подставки, различные лотки и т. д. Даже узкая полочка вроде подставки для специй отлично подойдет для туалетных принадлежностей.

9.

Возвращать вещи на свои места.

  • Вроде бы так все просто, но для многих так сложно. Каждый раз, когда ваша рука тянется поставить или бросить определенную вещь на свободную поверхность с мыслью: «Потом уберу», сделайте над собой усилие и донесите эту вещь до своего места.

После того как белье высохло, разложите его по местам.

  • Сразу складывайте белье после сушки.

Приносите новое — выбрасывайте старое.

  • Можно назвать правилом «вход — выход». Задавайте при этом правильные вопросы: есть ли у меня похожая вещь, имеющая те же функции? как часто я буду ею пользоваться? с чем я ее буду сочетать? где я ее буду хранить? принесет ли мне эта вещь радость?

При смене сезонов перебирайте вещи.

  • Можно и чаще, но хотя бы 2 раза в год — осенью и зимой. Посмотрите, что вы ни разу не надели в этом сезоне, что износилось и требует замены.

Убирайтесь по ходу дела.

  • Утром, пока чистите зубы, протрите заодно раковину. Ждете, пока закипит вода в кастрюле /сварится кофе в кофемашине, — разгрузите посудомойку, протрите фасады или рабочие поверхности на кухне. Идете в детскую комнату — захватите с собой игрушку. Не покидайте комнату с пустыми рукам и детей к этому приучайте.

8.

Как складывать простыню на резинке, показывала не один раз, все знают. А вот как ее гладить, чтобы было удобно? Мне проще заниматься этим делом прямо на кровати.

7.

Ошибка 1.

  • Вещей, игрушек, книг, разной одежды и т. д. больше, чем мест для хранения. Часто можно видеть, что у детей много игрушек (одежды), из которых они уже выросли или, наоборот, еще не доросли.

Как решить?

  • Избавиться от ненужного, поменять способ хранения, пересмотреть отношение к покупкам, докупить организационные материалы.

Ошибка 2.

  • Когда у вещей нет своего места. Мы врываемся в комнату и говорим: «Уберись в комнате» или «Разложи все по местам». На первый взгляд, ничего сложного в нашей просьбе нет. А по факту ребенок сидит и думает: «А где это самое место? Ну ладно, положу сегодня сюда, а завтра в другое место». А через 3 дня сидит и вспоминает, найти не может и думает: «Ведь она точно тут была».

Как решить?

  • Во-первых, использовать принцип близости. Во-вторых, сделать так, чтобы было удобно брать и удобно возвращать.

Ошибка 3.

  • У каждой вещи есть свое место, но оно неудобное. По этой причине ребенок не возвращает вещи на свои места. Слишком высоко, неудобно, непонятно. Например, глубокая / высокая полка в шкафу, куда вещи проще запихнуть. Или на столе куча тетрадей и книг, выдвижные ящики еле открываются, полка далеко, нет лотка. Как итог, проще оставить все на столе.

Как решить?

  • Доработать систему хранения, поменять что-то местами.

Ошибка 4.

  • Когда нет зонирования и категоризации вещей и предметов. Все хранится вперемешку. Предметы хранятся далеко от мест использования. Получается сложная запутанная система.

Как решить?

  • Разделить детскую на зоны. В каждой зоне разделить все на категории.

Ошибка 5.

  • Не пользоваться никакими организационными материалами. Мы живем в такое время, что для нашего удобства чего только не придумали. Просто многие об этом даже не знают.

Как решить?

  • Изучить рынок товаров и тему организации пространства.

6.

Избавление от ненужных вещей, то есть расхламление. Лишние вещи — это основная причина беспорядка. Пока вы от них не избавитесь, постоянно будете тратить время и силы на перекладывание вещей с места на место.

  • Разделение вещей на категории;

  • Вы должны собрать все одинаковые вещи в одном месте и только после этого избавляться от ненужных вам вещей, задавая себе правильные вопросы: пользовались ли мы этой вещью в течение года? что будет, если эта вещь у меня останется?

  • Смело выбрасывайте все сломанное, старое и бесполезное.

Определение места хранения.

  • Чтобы понять, где хранить вещи, используем принцип близости. То, чем пользуемся часто, кладем ближе, редко — дальше. Учитываем, что должно быть удобно доставать предмет и удобно возвращать на место. Самое главное, количество вещей должно соответствовать месту хранения.

Использование организационных средств для эффективной и функциональной эксплуатации вашего пространства.

  • Это могут быть покупные системы хранения или подручные средства: органайзеры, корзиночки, лоточки, контейнеры, короба, тапочницы, обувные коробки и пр.

Маркировка полок и шкафов.

  • Многие пренебрегают этим пунктом, но, если один раз сделать, вас не будут постоянно дергать и спрашивать, где что лежит. Например, если на полке справа этикетка с надписью «футболки», а слева — «кофты», это поможет вам определить вещь именно на свое место, а не в одну кучу или, что еще хуже, куда попало.

Выработка привычки.

  • Поддержание порядка — это полезная привычка, как занятие спортом, правильное питание, планирование, питье воды натощак, утренние процедуры, ежедневное чтение книг и т. д. У каждого они свои. Чтобы внести в жизнь желаемые позитивные изменения, нужно изменить свои привычки. В первую очередь ежедневные. Это один из основных секретов. Например, пришли домой — и сразу повесили одежду на вешалку или отнесли в стирку, а не бросили на стул или кресло. Основные составляющие успеха при этом — регулярность и постоянство.

5.

Расхламление для большинства людей сопровождается сомнениями, переживаниями и откладыванием принятия решений. Буду носить эти вещи или нет? А вдруг пригодится? А может, мода вернется? Важно при избавлении не «зависать» и долго не рассматривать (иначе будут подключаться эмоции и воспоминания), а быстро принимать решения.

  • Возьмите вещи в руки и представьте, будто вы переезжаете в новую квартиру или дом. Радует ли вас эта вещь, доставляет удовольствие? Смогли бы вы прожить без нее?

  • Далее спросите себя, пользовались ли вы этой вещью в течение года. Если нет, спокойно отдавайте / продавайте. 99 %, что она вам уже не понадобится. Даже если наступит такой момент, то что случится? Правильно — ничего!

Что будет, если вы эту вещь отдадите / продадите / выбросите?

  • Вы подарите радость и получите благодарность от человека;

  • Вы получите деньги от продажи;

  • Вы освободите место в шкафу (и в своей жизни!).

Жаль потраченных денег? Храните, потому что дорого стоило? Смиритесь, что деньги уже не вернешь, и постарайтесь в следующий раз более ответственно подходить к тратам. Через определенное время на расхламление у вас будет уходить меньше минуты.

Ведь жить с человеком, не привыкшим что-то выкидывать, очень сложно. Но если попробовать заставить его расхламиться, можно усугубить ситуацию (он еще больше привяжется к своим вещам, так как подсознательно будет противостоять вам вместе с ними). Единственный верный способ — это беседы, признание проблемы и постепенная совместная оценка нужности предметов.

4.

Минусы глубоких полок:

  • вещи хранить неудобно;

  • непонятно, что хранится в глубине;

  • не используется свободное пространство.

Как из неудобной полки сделать удобную:

  • вещей должно быть столько, сколько носите;

  • сезонные и несезонные храним отдельно;

  • вещи должны быть разделены на категории и т. д.

В зависимости от того, каким способом вы храните вещи (вертикально, горизонтально, веерно или комбинированно), можно прийти к следующему решению:

  • самый бюджетный вариант — использовать коробку в качестве второго яруса;

  • если нет возможности хранить сезонные и несезонные вещи отдельно, в коробку складываем вещи не по сезону, вперед — повседневную одежду;

  • собрать волю в кулак, доехать наконец до строительного магазина и купить распиленную доску вашего размера, только замеры делайте по внутренней стороне стенки;

  • использовать навесную полку;

  • использовать контейнеры и сделать имитацию выдвижной полки;

  • использовать вставку в полку;

  • использовать канцелярские папки.

3.

Существует 2 фактора эффективной организации кухни:

  • идеальная организация пространства — в форме буквы U;

  • четкое зонирование.

Прежде чем покупать новую кухню, обязательно продумайте внутреннее наполнение всех шкафчиков. Скажите «да» выдвижным ящикам — как показала практика, они самые удобные в использовании. Главное правило организованной кухни — все предметы размещать по частоте их использования:

  • ежедневно используемые — под рукой;

  • часто используемые — в удобном месте;

  • иногда — в пределах 2 шагов;

  • редко — в труднодоступном месте (высоко / глубоко).


Для организации высоких полок помогут (на таких полках можно поместить большое количество посуды):

  • вставки в полку;

  • навесные корзины;

  • различные держатели для чашек / бокалов;

  • корзины / лоточки.

Советы:

  • Используйте одинаковую посуду. Если нет возможности обновить ее сразу, покупайте постепенно, и через пару месяцев у вас будет новый комплект;

  • Располагайте посуду от большей к меньшей слева направо;

  • Располагайте стаканы / бокалы разной высоты в один ряд (чтобы не тянуться через ряд);

  • Храните кастрюли по принципу «матрешка», начиная с самой большой, расположив их рядом с плитой;

  • Расставляйте крышки отдельно от кастрюль и сковородок. Купите специальные подставки для их организации;

  • Разместите крупы в зоне приготовления пищи. Для их организации используйте контейнеры, банки, бутылки из-под молока, пакеты-слайдеры.

2.

  • Не критикуйте свой дом / квартиру: «Вот если бы квартира была побольше, я бы точно для всего место нашла»;

  • Не кладите вещи на пустые поверхности, если там им не место (подоконник, стол, столешница, стул и т. д.);

  • Не копите листовки, брошюрки, ненужные чеки;

  • Не храните вещи в упаковках, если и так места мало;

  • Не покупайте заранее организационные материалы (органайзеры, коробочки, корзинки);

  • Не бегайте из одной комнаты в другую (складывайте вещи в коробку / корзинку, а потом раскладывайте по местам);

  • Не откладывайте наведение порядка на время после переезда;

  • Не попадайте в ловушку «это может пригодиться»;

  • Не пренебрегайте маркировкой (подписывайте все, что необходимо);

  • Не опускайте руки, каким бы захламленным ни казался дом. Вставайте раньше и уделяйте зоне 10–15 минут в день.

1.

Это такие места, в которых всегда беспорядок. Часто он образуется, когда:

  • Вас кто-то отвлекает. Вы переступили порог дома, ребенку резко захотелось в туалет, грудничок начал плакать, кто-то позвонил. Вы складываете все, что находится в ваших руках (сумку, почту, поделки, очки, ключи), на первую попавшуюся поверхность;

  • Вы куда-то торопитесь. И думаете: «Ладно, приду домой — обязательно уберу»;

  • В других «зонах риска» обычно скапливаются вещи, которыми мы пользуемся. Например, у вас совмещенная гостиная и кухня (параллельно там же играют дети). Поэтому на открытых поверхностях все время скапливаются самые разные предметы.

Что делать?

  • Выделять время и «гасить» эти горячие точки;

  • Делегировать домашние обязанности (напоминать домашним, что они сами должны следить за своими вещами);

  • Помнить, что разгружать «зоны риска» — значит положить каждую вещь на предназначенное для нее место, а не распихать все по углам.

Бонус: куда вечно пропадает второй носок?

Вот как ни крути, но многие страдают поисками «второй половинки». Как этого избежать и что делать?

  • По возможности покупайте одинаковые носки;

  • Бросайте носки в стирку парами не в общий отсек со всеми вещами, а отдельно (в пакет, мешок, корзину, тазик);

  • Стирайте носки, используя специальные зажимы или мешки;

  • После стирки развешивайте носочки сразу парами, можно использовать прищепки или специальную сушилку для носков;

  • Сложите и храните парами удобным для вас способом.

Если все-таки один носок пропал (вскоре он вернется), заведите пакет или корзинку для его ожидания.

Фото на превью mama.poryadok / instagram
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