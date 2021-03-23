20+ способов навести и поддерживать порядок, которые знают только профессионалы
Порой нам кажется, что мы хорошо разбираемся в какой-то теме и новые знания нам ни к чему. Например, что сложного в поддержании порядка в доме? Вытер пыль, помыл пол, раз в месяц протер шкафчики. Однако кто из нас может похвастаться постоянной чистотой в квартире или тем, что ему нравится наводить чистоту изо дня в день? Ирина — сертифицированный организатор пространства, и она даст нам дельные советы, как быстро и качественно привести квартиру в порядок, а также выработать полезные привычки.
Мы в AdMe.ru уже вооружились некоторыми хитростями. И знаете, стало намного легче убирать. А в бонусе для вас припрятали ответ на самый болезненный вопрос тысячелетия.
12.
Если при уборке вырастают кучи вещей и вы не знаете, что с ними делать, воспользуйтесь методом 4 контейнеров. Поставьте перед собой 4 ящика или визуально поделите пространство на 4 сектора:
-
выбросить;
-
раздать / продать;
-
пока оставить;
-
использовать.
11.
Организация холодильника:
-
выбросите все просроченные продукты;
-
избавьтесь от пакетиков, переложите определенные продукты в лотки или корзинки. Таким образом проще содержать полки в чистоте;
-
на полки можно постелить специальные коврики;
-
готовую еду поместите в контейнеры — это гораздо эстетичнее, удобнее, компактнее. Супы я оставляю, но многие их тоже переливают в соответствующую тару;
-
масло, сыр, колбасу и т. п. тоже помещаем в специальные лотки или контейнеры;
-
храним продукты по принципу: что с большим сроком годности — подальше, с меньшим — поближе. ⠀
Холодильник можно разделить на зоны:
-
готовая еда — в контейнерах на отдельной полке;
-
«молочка» и напитки чаще всего хранятся на полках двери;
-
овощи, фрукты — в соответствующих отсеках;
-
масло, сыры, йогурты — на отдельной полке;
-
яйца — на дверце холодильника;
-
приправы и соусы тоже в дверце холодильника.
10.
Ключ к чистой ванной — разумное размещение всех необходимых вещей. Сделайте так, чтобы все нужное было под рукой. Храните там, где используете.
-
Держите средства для уборки туалета рядом с ним, средства для очистки душа — в душе, а чистящее средство для раковины — возле раковины. Так вам будет проще навести чистоту за несколько минут;
-
⠀В маленькой ванной комнате правильное хранение становится еще более важным;
-
Если вам совсем не хватает места, подумайте, что необходимо в этой комнате, а что можно спокойно перенести в другую комнату / шкаф / коридор.
Используйте пространство по максимуму:
-
повесьте полку над дверью, чтобы добавить места;
-
используйте саму дверь;
-
добавьте полки;
-
специальные стойки;
-
пространство под или над ванной;
-
внутреннюю сторону дверцы шкафов;
-
навесные корзины, крючки и пр.
Многие средства лучше организовать, используя контейнеры, органайзеры, подносы, подвесные держатели, вращающиеся подставки, различные лотки и т. д. Даже узкая полочка вроде подставки для специй отлично подойдет для туалетных принадлежностей.
9.
Возвращать вещи на свои места.
-
Вроде бы так все просто, но для многих так сложно. Каждый раз, когда ваша рука тянется поставить или бросить определенную вещь на свободную поверхность с мыслью: «Потом уберу», сделайте над собой усилие и донесите эту вещь до своего места.
После того как белье высохло, разложите его по местам.
- Сразу складывайте белье после сушки.
Приносите новое — выбрасывайте старое.
- Можно назвать правилом «вход — выход». Задавайте при этом правильные вопросы: есть ли у меня похожая вещь, имеющая те же функции? как часто я буду ею пользоваться? с чем я ее буду сочетать? где я ее буду хранить? принесет ли мне эта вещь радость?
При смене сезонов перебирайте вещи.
- Можно и чаще, но хотя бы 2 раза в год — осенью и зимой. Посмотрите, что вы ни разу не надели в этом сезоне, что износилось и требует замены.
Убирайтесь по ходу дела.
- Утром, пока чистите зубы, протрите заодно раковину. Ждете, пока закипит вода в кастрюле /сварится кофе в кофемашине, — разгрузите посудомойку, протрите фасады или рабочие поверхности на кухне. Идете в детскую комнату — захватите с собой игрушку. Не покидайте комнату с пустыми рукам и детей к этому приучайте.
8.
Как складывать простыню на резинке, показывала не один раз, все знают. А вот как ее гладить, чтобы было удобно? Мне проще заниматься этим делом прямо на кровати.
7.
Ошибка 1.
-
Вещей, игрушек, книг, разной одежды и т. д. больше, чем мест для хранения. Часто можно видеть, что у детей много игрушек (одежды), из которых они уже выросли или, наоборот, еще не доросли.
Как решить?
-
Избавиться от ненужного, поменять способ хранения, пересмотреть отношение к покупкам, докупить организационные материалы.
Ошибка 2.
-
Когда у вещей нет своего места. Мы врываемся в комнату и говорим: «Уберись в комнате» или «Разложи все по местам». На первый взгляд, ничего сложного в нашей просьбе нет. А по факту ребенок сидит и думает: «А где это самое место? Ну ладно, положу сегодня сюда, а завтра в другое место». А через 3 дня сидит и вспоминает, найти не может и думает: «Ведь она точно тут была».
Как решить?
-
Во-первых, использовать принцип близости. Во-вторых, сделать так, чтобы было удобно брать и удобно возвращать.
Ошибка 3.
-
У каждой вещи есть свое место, но оно неудобное. По этой причине ребенок не возвращает вещи на свои места. Слишком высоко, неудобно, непонятно. Например, глубокая / высокая полка в шкафу, куда вещи проще запихнуть. Или на столе куча тетрадей и книг, выдвижные ящики еле открываются, полка далеко, нет лотка. Как итог, проще оставить все на столе.
Как решить?
-
Доработать систему хранения, поменять что-то местами.
Ошибка 4.
-
Когда нет зонирования и категоризации вещей и предметов. Все хранится вперемешку. Предметы хранятся далеко от мест использования. Получается сложная запутанная система.
Как решить?
-
Разделить детскую на зоны. В каждой зоне разделить все на категории.
Ошибка 5.
-
Не пользоваться никакими организационными материалами. Мы живем в такое время, что для нашего удобства чего только не придумали. Просто многие об этом даже не знают.
Как решить?
-
Изучить рынок товаров и тему организации пространства.
6.
Избавление от ненужных вещей, то есть расхламление. Лишние вещи — это основная причина беспорядка. Пока вы от них не избавитесь, постоянно будете тратить время и силы на перекладывание вещей с места на место.
-
Разделение вещей на категории;
-
Вы должны собрать все одинаковые вещи в одном месте и только после этого избавляться от ненужных вам вещей, задавая себе правильные вопросы: пользовались ли мы этой вещью в течение года? что будет, если эта вещь у меня останется?
-
Смело выбрасывайте все сломанное, старое и бесполезное.
Определение места хранения.
-
Чтобы понять, где хранить вещи, используем принцип близости. То, чем пользуемся часто, кладем ближе, редко — дальше. Учитываем, что должно быть удобно доставать предмет и удобно возвращать на место. Самое главное, количество вещей должно соответствовать месту хранения.
Использование организационных средств для эффективной и функциональной эксплуатации вашего пространства.
-
Это могут быть покупные системы хранения или подручные средства: органайзеры, корзиночки, лоточки, контейнеры, короба, тапочницы, обувные коробки и пр.
Маркировка полок и шкафов.
-
Многие пренебрегают этим пунктом, но, если один раз сделать, вас не будут постоянно дергать и спрашивать, где что лежит. Например, если на полке справа этикетка с надписью «футболки», а слева — «кофты», это поможет вам определить вещь именно на свое место, а не в одну кучу или, что еще хуже, куда попало.
Выработка привычки.
-
Поддержание порядка — это полезная привычка, как занятие спортом, правильное питание, планирование, питье воды натощак, утренние процедуры, ежедневное чтение книг и т. д. У каждого они свои. Чтобы внести в жизнь желаемые позитивные изменения, нужно изменить свои привычки. В первую очередь ежедневные. Это один из основных секретов. Например, пришли домой — и сразу повесили одежду на вешалку или отнесли в стирку, а не бросили на стул или кресло. Основные составляющие успеха при этом — регулярность и постоянство.
5.
Расхламление для большинства людей сопровождается сомнениями, переживаниями и откладыванием принятия решений. Буду носить эти вещи или нет? А вдруг пригодится? А может, мода вернется? Важно при избавлении не «зависать» и долго не рассматривать (иначе будут подключаться эмоции и воспоминания), а быстро принимать решения.
-
Возьмите вещи в руки и представьте, будто вы переезжаете в новую квартиру или дом. Радует ли вас эта вещь, доставляет удовольствие? Смогли бы вы прожить без нее?
-
Далее спросите себя, пользовались ли вы этой вещью в течение года. Если нет, спокойно отдавайте / продавайте. 99 %, что она вам уже не понадобится. Даже если наступит такой момент, то что случится? Правильно — ничего!
Что будет, если вы эту вещь отдадите / продадите / выбросите?
-
Вы подарите радость и получите благодарность от человека;
-
Вы получите деньги от продажи;
-
Вы освободите место в шкафу (и в своей жизни!).
Жаль потраченных денег? Храните, потому что дорого стоило? Смиритесь, что деньги уже не вернешь, и постарайтесь в следующий раз более ответственно подходить к тратам. Через определенное время на расхламление у вас будет уходить меньше минуты.
Ведь жить с человеком, не привыкшим что-то выкидывать, очень сложно. Но если попробовать заставить его расхламиться, можно усугубить ситуацию (он еще больше привяжется к своим вещам, так как подсознательно будет противостоять вам вместе с ними). Единственный верный способ — это беседы, признание проблемы и постепенная совместная оценка нужности предметов.
4.
Минусы глубоких полок:
-
вещи хранить неудобно;
-
непонятно, что хранится в глубине;
-
не используется свободное пространство.
Как из неудобной полки сделать удобную:
-
вещей должно быть столько, сколько носите;
-
сезонные и несезонные храним отдельно;
-
вещи должны быть разделены на категории и т. д.
В зависимости от того, каким способом вы храните вещи (вертикально, горизонтально, веерно или комбинированно), можно прийти к следующему решению:
-
самый бюджетный вариант — использовать коробку в качестве второго яруса;
-
если нет возможности хранить сезонные и несезонные вещи отдельно, в коробку складываем вещи не по сезону, вперед — повседневную одежду;
-
собрать волю в кулак, доехать наконец до строительного магазина и купить распиленную доску вашего размера, только замеры делайте по внутренней стороне стенки;
-
использовать навесную полку;
-
использовать контейнеры и сделать имитацию выдвижной полки;
-
использовать вставку в полку;
-
использовать канцелярские папки.
3.
Существует 2 фактора эффективной организации кухни:
-
идеальная организация пространства — в форме буквы U;
-
четкое зонирование.
Прежде чем покупать новую кухню, обязательно продумайте внутреннее наполнение всех шкафчиков. Скажите «да» выдвижным ящикам — как показала практика, они самые удобные в использовании. Главное правило организованной кухни — все предметы размещать по частоте их использования:
-
ежедневно используемые — под рукой;
-
часто используемые — в удобном месте;
-
иногда — в пределах 2 шагов;
-
редко — в труднодоступном месте (высоко / глубоко).
⠀
Для организации высоких полок помогут (на таких полках можно поместить большое количество посуды):
-
вставки в полку;
-
навесные корзины;
-
различные держатели для чашек / бокалов;
-
корзины / лоточки.
Советы:
-
Используйте одинаковую посуду. Если нет возможности обновить ее сразу, покупайте постепенно, и через пару месяцев у вас будет новый комплект;
-
Располагайте посуду от большей к меньшей слева направо;
-
Располагайте стаканы / бокалы разной высоты в один ряд (чтобы не тянуться через ряд);
-
Храните кастрюли по принципу «матрешка», начиная с самой большой, расположив их рядом с плитой;
-
Расставляйте крышки отдельно от кастрюль и сковородок. Купите специальные подставки для их организации;
-
Разместите крупы в зоне приготовления пищи. Для их организации используйте контейнеры, банки, бутылки из-под молока, пакеты-слайдеры.
2.
-
Не критикуйте свой дом / квартиру: «Вот если бы квартира была побольше, я бы точно для всего место нашла»;
-
Не кладите вещи на пустые поверхности, если там им не место (подоконник, стол, столешница, стул и т. д.);
-
Не копите листовки, брошюрки, ненужные чеки;
-
Не храните вещи в упаковках, если и так места мало;
-
Не покупайте заранее организационные материалы (органайзеры, коробочки, корзинки);
-
Не бегайте из одной комнаты в другую (складывайте вещи в коробку / корзинку, а потом раскладывайте по местам);
-
Не откладывайте наведение порядка на время после переезда;
-
Не попадайте в ловушку «это может пригодиться»;
-
Не пренебрегайте маркировкой (подписывайте все, что необходимо);
-
Не опускайте руки, каким бы захламленным ни казался дом. Вставайте раньше и уделяйте зоне 10–15 минут в день.
1.
Это такие места, в которых всегда беспорядок. Часто он образуется, когда:
-
Вас кто-то отвлекает. Вы переступили порог дома, ребенку резко захотелось в туалет, грудничок начал плакать, кто-то позвонил. Вы складываете все, что находится в ваших руках (сумку, почту, поделки, очки, ключи), на первую попавшуюся поверхность;
-
Вы куда-то торопитесь. И думаете: «Ладно, приду домой — обязательно уберу»;
-
В других «зонах риска» обычно скапливаются вещи, которыми мы пользуемся. Например, у вас совмещенная гостиная и кухня (параллельно там же играют дети). Поэтому на открытых поверхностях все время скапливаются самые разные предметы.
Что делать?
-
Выделять время и «гасить» эти горячие точки;
-
Делегировать домашние обязанности (напоминать домашним, что они сами должны следить за своими вещами);
-
Помнить, что разгружать «зоны риска» — значит положить каждую вещь на предназначенное для нее место, а не распихать все по углам.
Бонус: куда вечно пропадает второй носок?
Вот как ни крути, но многие страдают поисками «второй половинки». Как этого избежать и что делать?
-
По возможности покупайте одинаковые носки;
-
Бросайте носки в стирку парами не в общий отсек со всеми вещами, а отдельно (в пакет, мешок, корзину, тазик);
-
Стирайте носки, используя специальные зажимы или мешки;
-
После стирки развешивайте носочки сразу парами, можно использовать прищепки или специальную сушилку для носков;
-
Сложите и храните парами удобным для вас способом.
Если все-таки один носок пропал (вскоре он вернется), заведите пакет или корзинку для его ожидания.