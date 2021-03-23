20+ способов навести и поддерживать порядок, которые знают только профессионалы

Порой нам кажется, что мы хорошо разбираемся в какой-то теме и новые знания нам ни к чему. Например, что сложного в поддержании порядка в доме? Вытер пыль, помыл пол, раз в месяц протер шкафчики. Однако кто из нас может похвастаться постоянной чистотой в квартире или тем, что ему нравится наводить чистоту изо дня в день? Ирина — сертифицированный организатор пространства, и она даст нам дельные советы, как быстро и качественно привести квартиру в порядок, а также выработать полезные привычки.

Мы в AdMe.ru уже вооружились некоторыми хитростями. И знаете, стало намного легче убирать. А в бонусе для вас припрятали ответ на самый болезненный вопрос тысячелетия.

12.

Если при уборке вырастают кучи вещей и вы не знаете, что с ними делать, воспользуйтесь методом 4 контейнеров. Поставьте перед собой 4 ящика или визуально поделите пространство на 4 сектора: выбросить;

раздать / продать;

пока оставить;

использовать.

11.

Организация холодильника: выбросите все просроченные продукты;

избавьтесь от пакетиков, переложите определенные продукты в лотки или корзинки. Таким образом проще содержать полки в чистоте;

на полки можно постелить специальные коврики;

готовую еду поместите в контейнеры — это гораздо эстетичнее, удобнее, компактнее. Супы я оставляю, но многие их тоже переливают в соответствующую тару;

масло, сыр, колбасу и т. п. тоже помещаем в специальные лотки или контейнеры;

храним продукты по принципу: что с большим сроком годности — подальше, с меньшим — поближе. ⠀ Холодильник можно разделить на зоны: готовая еда — в контейнерах на отдельной полке;

«молочка» и напитки чаще всего хранятся на полках двери;

овощи, фрукты — в соответствующих отсеках;

масло, сыры, йогурты — на отдельной полке;

яйца — на дверце холодильника;

приправы и соусы тоже в дверце холодильника.

10.

Ключ к чистой ванной — разумное размещение всех необходимых вещей. Сделайте так, чтобы все нужное было под рукой. Храните там, где используете. Держите средства для уборки туалета рядом с ним, средства для очистки душа — в душе, а чистящее средство для раковины — возле раковины. Так вам будет проще навести чистоту за несколько минут;

⠀В маленькой ванной комнате правильное хранение становится еще более важным;

Если вам совсем не хватает места, подумайте, что необходимо в этой комнате, а что можно спокойно перенести в другую комнату / шкаф / коридор. Используйте пространство по максимуму: повесьте полку над дверью, чтобы добавить места;

используйте саму дверь;

добавьте полки;

специальные стойки;

пространство под или над ванной;

внутреннюю сторону дверцы шкафов;

навесные корзины, крючки и пр. Многие средства лучше организовать, используя контейнеры, органайзеры, подносы, подвесные держатели, вращающиеся подставки, различные лотки и т. д. Даже узкая полочка вроде подставки для специй отлично подойдет для туалетных принадлежностей.

9.

Возвращать вещи на свои места. Вроде бы так все просто, но для многих так сложно. Каждый раз, когда ваша рука тянется поставить или бросить определенную вещь на свободную поверхность с мыслью: «Потом уберу», сделайте над собой усилие и донесите эту вещь до своего места. После того как белье высохло, разложите его по местам. Сразу складывайте белье после сушки. Приносите новое — выбрасывайте старое. Можно назвать правилом «вход — выход». Задавайте при этом правильные вопросы: есть ли у меня похожая вещь, имеющая те же функции? как часто я буду ею пользоваться? с чем я ее буду сочетать? где я ее буду хранить? принесет ли мне эта вещь радость? При смене сезонов перебирайте вещи. Можно и чаще, но хотя бы 2 раза в год — осенью и зимой. Посмотрите, что вы ни разу не надели в этом сезоне, что износилось и требует замены. Убирайтесь по ходу дела. Утром, пока чистите зубы, протрите заодно раковину. Ждете, пока закипит вода в кастрюле /сварится кофе в кофемашине, — разгрузите посудомойку, протрите фасады или рабочие поверхности на кухне. Идете в детскую комнату — захватите с собой игрушку. Не покидайте комнату с пустыми рукам и детей к этому приучайте.

8.

Как складывать простыню на резинке, показывала не один раз, все знают. А вот как ее гладить, чтобы было удобно? Мне проще заниматься этим делом прямо на кровати.

7.

Ошибка 1. Вещей, игрушек, книг, разной одежды и т. д. больше, чем мест для хранения. Часто можно видеть, что у детей много игрушек (одежды), из которых они уже выросли или, наоборот, еще не доросли. Как решить? Избавиться от ненужного, поменять способ хранения, пересмотреть отношение к покупкам, докупить организационные материалы. Ошибка 2. Когда у вещей нет своего места. Мы врываемся в комнату и говорим: «Уберись в комнате» или «Разложи все по местам». На первый взгляд, ничего сложного в нашей просьбе нет. А по факту ребенок сидит и думает: «А где это самое место? Ну ладно, положу сегодня сюда, а завтра в другое место». А через 3 дня сидит и вспоминает, найти не может и думает: «Ведь она точно тут была». Как решить? Во-первых, использовать принцип близости. Во-вторых, сделать так, чтобы было удобно брать и удобно возвращать. Ошибка 3. У каждой вещи есть свое место, но оно неудобное. По этой причине ребенок не возвращает вещи на свои места. Слишком высоко, неудобно, непонятно. Например, глубокая / высокая полка в шкафу, куда вещи проще запихнуть. Или на столе куча тетрадей и книг, выдвижные ящики еле открываются, полка далеко, нет лотка. Как итог, проще оставить все на столе. Как решить? Доработать систему хранения, поменять что-то местами. Ошибка 4. Когда нет зонирования и категоризации вещей и предметов. Все хранится вперемешку. Предметы хранятся далеко от мест использования. Получается сложная запутанная система. Как решить? Разделить детскую на зоны. В каждой зоне разделить все на категории. Ошибка 5. Не пользоваться никакими организационными материалами. Мы живем в такое время, что для нашего удобства чего только не придумали. Просто многие об этом даже не знают. Как решить? Изучить рынок товаров и тему организации пространства.

6.

Избавление от ненужных вещей, то есть расхламление. Лишние вещи — это основная причина беспорядка. Пока вы от них не избавитесь, постоянно будете тратить время и силы на перекладывание вещей с места на место. Разделение вещей на категории;

Вы должны собрать все одинаковые вещи в одном месте и только после этого избавляться от ненужных вам вещей, задавая себе правильные вопросы: пользовались ли мы этой вещью в течение года? что будет, если эта вещь у меня останется?

Смело выбрасывайте все сломанное, старое и бесполезное. Определение места хранения. Чтобы понять, где хранить вещи, используем принцип близости. То, чем пользуемся часто, кладем ближе, редко — дальше. Учитываем, что должно быть удобно доставать предмет и удобно возвращать на место. Самое главное, количество вещей должно соответствовать месту хранения. Использование организационных средств для эффективной и функциональной эксплуатации вашего пространства. Это могут быть покупные системы хранения или подручные средства: органайзеры, корзиночки, лоточки, контейнеры, короба, тапочницы, обувные коробки и пр. Маркировка полок и шкафов. Многие пренебрегают этим пунктом, но, если один раз сделать, вас не будут постоянно дергать и спрашивать, где что лежит. Например, если на полке справа этикетка с надписью «футболки», а слева — «кофты», это поможет вам определить вещь именно на свое место, а не в одну кучу или, что еще хуже, куда попало. Выработка привычки. Поддержание порядка — это полезная привычка, как занятие спортом, правильное питание, планирование, питье воды натощак, утренние процедуры, ежедневное чтение книг и т. д. У каждого они свои. Чтобы внести в жизнь желаемые позитивные изменения, нужно изменить свои привычки. В первую очередь ежедневные. Это один из основных секретов. Например, пришли домой — и сразу повесили одежду на вешалку или отнесли в стирку, а не бросили на стул или кресло. Основные составляющие успеха при этом — регулярность и постоянство.

5.

Расхламление для большинства людей сопровождается сомнениями, переживаниями и откладыванием принятия решений. Буду носить эти вещи или нет? А вдруг пригодится? А может, мода вернется? Важно при избавлении не «зависать» и долго не рассматривать (иначе будут подключаться эмоции и воспоминания), а быстро принимать решения. Возьмите вещи в руки и представьте, будто вы переезжаете в новую квартиру или дом. Радует ли вас эта вещь, доставляет удовольствие? Смогли бы вы прожить без нее?

Далее спросите себя, пользовались ли вы этой вещью в течение года. Если нет, спокойно отдавайте / продавайте. 99 %, что она вам уже не понадобится. Даже если наступит такой момент, то что случится? Правильно — ничего! Что будет, если вы эту вещь отдадите / продадите / выбросите? Вы подарите радость и получите благодарность от человека;

Вы получите деньги от продажи;

Вы освободите место в шкафу (и в своей жизни!). Жаль потраченных денег? Храните, потому что дорого стоило? Смиритесь, что деньги уже не вернешь, и постарайтесь в следующий раз более ответственно подходить к тратам. Через определенное время на расхламление у вас будет уходить меньше минуты. Ведь жить с человеком, не привыкшим что-то выкидывать, очень сложно. Но если попробовать заставить его расхламиться, можно усугубить ситуацию (он еще больше привяжется к своим вещам, так как подсознательно будет противостоять вам вместе с ними). Единственный верный способ — это беседы, признание проблемы и постепенная совместная оценка нужности предметов.

4.

Минусы глубоких полок: вещи хранить неудобно;

непонятно, что хранится в глубине;

не используется свободное пространство. Как из неудобной полки сделать удобную: вещей должно быть столько, сколько носите;

сезонные и несезонные храним отдельно;

вещи должны быть разделены на категории и т. д. В зависимости от того, каким способом вы храните вещи (вертикально, горизонтально, веерно или комбинированно), можно прийти к следующему решению: самый бюджетный вариант — использовать коробку в качестве второго яруса;

если нет возможности хранить сезонные и несезонные вещи отдельно, в коробку складываем вещи не по сезону, вперед — повседневную одежду;

собрать волю в кулак, доехать наконец до строительного магазина и купить распиленную доску вашего размера, только замеры делайте по внутренней стороне стенки;

использовать навесную полку;

использовать контейнеры и сделать имитацию выдвижной полки;

использовать вставку в полку;

использовать канцелярские папки.

3.

Существует 2 фактора эффективной организации кухни: идеальная организация пространства — в форме буквы U;

четкое зонирование. Прежде чем покупать новую кухню, обязательно продумайте внутреннее наполнение всех шкафчиков. Скажите «да» выдвижным ящикам — как показала практика, они самые удобные в использовании. Главное правило организованной кухни — все предметы размещать по частоте их использования: ежедневно используемые — под рукой;

часто используемые — в удобном месте;

иногда — в пределах 2 шагов;

редко — в труднодоступном месте (высоко / глубоко). ⠀

Для организации высоких полок помогут (на таких полках можно поместить большое количество посуды): вставки в полку;

навесные корзины;

различные держатели для чашек / бокалов;

корзины / лоточки. Советы: Используйте одинаковую посуду. Если нет возможности обновить ее сразу, покупайте постепенно, и через пару месяцев у вас будет новый комплект;

Располагайте посуду от большей к меньшей слева направо;

Располагайте стаканы / бокалы разной высоты в один ряд (чтобы не тянуться через ряд);

Храните кастрюли по принципу «матрешка», начиная с самой большой, расположив их рядом с плитой;

Расставляйте крышки отдельно от кастрюль и сковородок. Купите специальные подставки для их организации;

Разместите крупы в зоне приготовления пищи. Для их организации используйте контейнеры, банки, бутылки из-под молока, пакеты-слайдеры.

2.

Не критикуйте свой дом / квартиру: «Вот если бы квартира была побольше, я бы точно для всего место нашла»;

Не кладите вещи на пустые поверхности, если там им не место (подоконник, стол, столешница, стул и т. д.);

Не копите листовки, брошюрки, ненужные чеки;

Не храните вещи в упаковках, если и так места мало;

Не покупайте заранее организационные материалы (органайзеры, коробочки, корзинки);

Не бегайте из одной комнаты в другую (складывайте вещи в коробку / корзинку, а потом раскладывайте по местам);

Не откладывайте наведение порядка на время после переезда;

Не попадайте в ловушку «это может пригодиться»;

Не пренебрегайте маркировкой (подписывайте все, что необходимо);

Не опускайте руки, каким бы захламленным ни казался дом. Вставайте раньше и уделяйте зоне 10–15 минут в день.

1.

Это такие места, в которых всегда беспорядок. Часто он образуется, когда: Вас кто-то отвлекает. Вы переступили порог дома, ребенку резко захотелось в туалет, грудничок начал плакать, кто-то позвонил. Вы складываете все, что находится в ваших руках (сумку, почту, поделки, очки, ключи), на первую попавшуюся поверхность;

Вы куда-то торопитесь. И думаете: «Ладно, приду домой — обязательно уберу»;

В других «зонах риска» обычно скапливаются вещи, которыми мы пользуемся. Например, у вас совмещенная гостиная и кухня (параллельно там же играют дети). Поэтому на открытых поверхностях все время скапливаются самые разные предметы. Что делать? Выделять время и «гасить» эти горячие точки;

Делегировать домашние обязанности (напоминать домашним, что они сами должны следить за своими вещами);

Помнить, что разгружать «зоны риска» — значит положить каждую вещь на предназначенное для нее место, а не распихать все по углам.

Бонус: куда вечно пропадает второй носок?