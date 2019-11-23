20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

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Сегодня все большую популярность приобретают услуги грумеров, которых иногда называют стилистами для животных. И ведь правда, из любого домашнего питомца они способны сделать настоящую конфетку. Иногда мастера настолько изменяют внешний облик братьев наших меньших, что тех становится не под силу узнать даже хозяевам.

Мы в AdMe.ru решили объединить в этой статье 20 самых ярких преображений собак после посещения грумера.

1.

© groomerbar / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

2.

© Dusty_237 / Reddit  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

3.

© grooming_salon_jazz / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

4.

© top_011_grooming / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

5.

© dog_grooming_kzn / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

6.

© iloveplents / Reddit  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

7.

© grooming__dogs / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

8.

© dog_grooming_kzn / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

9.

© grooming_salon_jazz / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

10.

© groomer_44 / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

11.

© jess_peluquera_canina / instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

12.

© grooming_salon_jazz / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

13.

© top_011_grooming / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

14.

© grooming_salon_jazz / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

15.

© top_011_grooming / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

16.

© top_011_grooming / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

17.

© grooming_salon_jazz / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

18.

© jess_peluquera_canina / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

19.

© groomer_44 / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

20.

© bubblebuddiesgrooming / Instagram  

20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

А вы когда-нибудь водили своего питомца к грумеру? Было бы интересно взглянуть на результаты трудов мастера.

Фото на превью groomerbar / Instagram

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4
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