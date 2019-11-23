20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи

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Сегодня все большую популярность приобретают услуги грумеров, которых иногда называют стилистами для животных. И ведь правда, из любого домашнего питомца они способны сделать настоящую конфетку. Иногда мастера настолько изменяют внешний облик братьев наших меньших, что тех становится не под силу узнать даже хозяевам.