20 примеров того, как сильно может измениться собака, если за нее возьмется настоящий профи
Сегодня все большую популярность приобретают услуги грумеров, которых иногда называют стилистами для животных. И ведь правда, из любого домашнего питомца они способны сделать настоящую конфетку. Иногда мастера настолько изменяют внешний облик братьев наших меньших, что тех становится не под силу узнать даже хозяевам.
Мы в AdMe.ru решили объединить в этой статье 20 самых ярких преображений собак после посещения грумера.
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А вы когда-нибудь водили своего питомца к грумеру? Было бы интересно взглянуть на результаты трудов мастера.
Фото на превью groomerbar / Instagram